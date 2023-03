Musikalisches Dreamteam in Nottuln

Auf Einladung von „Blues in Nottuln“ kommt am 18. März (Samstag) „The Latour Blues Band“ in die Alte Amtmannei. Die Zuhörer dürfen sich auf ein "großartiges musikalisches Abenteuer" freuen.

Vier Bluesgrößen aus drei Ländern haben sich zu einem Dreamteam zusammengetan. Am 18. März (Samstag) kommen auf Einladung von „Blues in Nottuln“ Bob Latour, Django Dzidek Marcinkiewecz, Helmut „Guitar“Jakobs und der Holländer Michel „Harp Mitch“ Zwiers als „The Latour Blues Band“ nach Nottuln in die Alte Amtmannei. Mit den vier Musikern treffen verschiedene Stile wie Chicago Blues und Westcoast Blues sowie Country, Soul und Funk aufeinander. Daraus entwickelt die Band einen völlig eigenen Klang, der ein "großartiges musikalisches Abenteuer" erwarten lässt, heißt es in der Einladung von Blues in Nottuln.

Kreativer Schlagzeuger

Bob Latour (NL), der Namensgeber der Band, ist ein kreativer und erfahrener Schlagzeugspieler, der nach einer langen musikalischen Pause wieder dorthin zurückkehrt, wo er in den 1980er-Jahren einst begann: in die Bluesszene. Schon damals hat er mit diversen Bluesgrößen und in zahlreichen Bands gespielt. Für sein neues Projekt suchte er mit großer Sorgfalt drei großartige Musiker aus, die er trotz ihrer individuellen Stile zu einem Ganzen zusammenführte. Herausgekommen ist eine der angesagtesten aktuellen Bluesbands.

Django Dzidek Marcinkiewecz (PL) ist seit über 40 Jahren als Keyboarder, Komponist, Bassist und Sänger im Musik-Business und einer der erfahrensten Multi-Instrumentalisten in der deutschen Musikszene. Er ist ein Profi-Musiker, der auch unter anderem mit Künstlern wie Jürgen Drews und Graham Bonney zusammengearbeitet hat. In der Latour Blues Band spielt er Bassgitarre und Keyboard.

Schnelle Weiterentwicklung

Helmut „Guitar“Jakobs (D) ist seit 40 Jahren mit seiner Gitarre unterwegs. Er spielte in verschiedenen Bands und lernte in einer Session den heutigen Sänger und Harmonica-Spieler der Latour Blues Band, Harp Mitch, kennen. Jakobs schloss sich "Harp Mitch & The Bluescasters" an, mit denen er sowohl im In- und Ausland viel Erfahrung sammelte.

Der Holländer Michel „Harp Mitch“ Zwiers ist einer der Musiker, der mit seiner Mundharmonika und seiner Stimme für den alten Blues aus den fünfziger-Jahren des letzten Jahrhunderts steht. Heute wird er in einem Atemzug mit den berühmtesten Mundharmonikaspielern wie Little Walter, George „Harmonica“ Smith und William Clarke genannt. Nachdem er viele Jahre mit seiner ehemaligen Band „The Bluescasters“ unterwegs war, fängt er bei „The Latour Blues Band“ ein neues Kapitel an.

Wahres Feuerwerk

Bei so viel geballter musikalischer Klasse und Bühnenerfahrung erwarten die Veranstalter vom Nottulner Bluesverein ein wahres musikalisches Feuerwerk mit vielen Überraschungen und einen stimmungsvollen, unvergesslichen Bluesabend. Der Beginn der Veranstaltung in der Alten Amtmannei ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets zum Preis von 19,80 Euro gibt es bei Ticket Regional (www.ticket-regional.de) und bei der Touristen-Info der Gemeinde Nottuln. An der Abendkasse kosten die Tickets 22 Euro.

www.blues-in-nottuln.de