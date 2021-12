Musiker bereiten Weihnachtsfreude

Mit ihrem Weihnachtskonzert begeisterte die Blasmusikvereinigung Nottuln in der Pfarrkirche St. Martinus das Publikum. Eine feine Auswahl an Stücken hatten die Musiker für ihren Auftritt zusammengestellt.

„Es hat so unsäglich Freude gemacht und man hat gemerkt, dass das Publikum es genießt“, strahlte Wolfgang Hoerning unter seiner Maske über das ganze Gesicht. Der Dirigent der Nottulner Blasmusikvereinigung (BMV) traf damit voll ins Schwarze: Das Weihnachtskonzert des Orchesters am späten Sonntagnachmittag in der St.-Martinus-Kirche war ein voller Erfolg, sodass das Publikum am Ende eine Zugabe forderte.