„Müssen gegensteuern und nicht Kosmetik betreiben“

Martin Uphoff hat am Freitag überraschend seinen Rücktritt erklärt. Dies betreffe allerdings lediglich die Rats- und die Ausschussarbeit. Den Grünen bleibe er „weiterhin verbunden“ und „selbstverständlich auch Mitglied“, wie Uphoff in einer entsprechenden Mitteilung betont. Der Entschluss, die Ratstätigkeit niederzulegen, basiere in erster Linie auf der nicht guten Zusammenarbeit mit Teilen der Verwaltung.

Das grüne Ratsmitglied

Sein Vorwurf: „Wiederholt wurde uns und auch den Anwohnern mit nicht zutreffenden Aussagen (Platanen, Coubertin-Straße etc.) suggeriert, das Bäume dringend entfernt werden müssen. Das Totschlag-Argument, das sehr oft dafür genutzt wurde, war die Verkehrssicherheitspflicht“, so Uphoff. Glücklicherweise hätten diese Behauptungen an den genannten Orten nicht standgehalten. „Jedoch wurde das Vertrauen nachhaltig geschädigt.“

Vertrauen nachhaltig geschädigt

Uphoff bemängelt, dass in allen Ortsteilen im Laufe der Zeit viele Hainbuchen verschwunden und die Baumscheiben schnell zugepflastert worden seien, es also keine Nachpflanzungen gegeben habe. Den Entscheidern wirft er vor, die nötige Klimaanpassung zu ignorieren und sukzessive die prägenden Alleen zu zerstören.

Als jüngstes Beispiel führt er die Ortskernsanierung an. Mehrfach sei von den Verantwortlichen in Rat- und Umweltausschuss zugesagt worden, dass die dort gefällten fünf Bäume durch vier großkronige ersetzt werden. Auch einen Beschluss habe es dazu gegeben. „Nun sollen zwei der Bäume an exponierten Stellen lediglich durch Bäume mit säulenförmigen Wuchs (Amberbaum) ersetzt werden. Für mich ist das nicht nachzuvollziehen“, sagt Martin Uphoff.

„In Zeiten der Klimakrise sollten Menschen in Rat und Verwaltung verantwortlich und weitsichtig für das Gemeinwohl agieren. Speziell der letzte Sommer hat deutlich gezeigt, was passiert, wenn Beschattung und Kühlung fehlen – gerade in unserem steingeprägtem Ortskern. Wir müssen dringend gegensteuern und nicht halbherzig etwas Kosmetik betreiben. Aber anscheinend ist dieses Bewusstsein bei Teilen des Rates, Teilen des Umweltausschusses und Teilen der Verwaltung noch nicht angekommen“, findet der Politiker.

Der betont abschließend die sehr gute Kommunikation mit dem Verantwortlichen für das Gemeindegrün, Peter Wermeling, und kündigt an, sich auch ohne Ratsmandat als grünes Mitglied mit entsprechendem beruflichen Hintergrund für die Klimaanpassung und kommunales Grün einsetzen zu wollen. Bereits 2019 hatte Uphoff mit seiner Entscheidung überrascht, die CDU zu verlassen und zu den Grünen zu wechseln.