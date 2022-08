Nach Diebstahl Mitarbeiter angefahren

Nach einem mutmaßlichen Diebstahl in einem Baumarkt am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter auf der Flucht einen Mitarbeiter angefahren. Der Mann hatte sich zunächst im Baumarkt beraten lassen, ging dann aber ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei.

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag nach einer Beratung in einem Baumarkt an der Oststraße in Nottuln gestohlen und bei der Flucht einen Mitarbeiter angefahren. Ort dieses Geschehens war der Hagebaumarkt, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei

Gegen 16.30 Uhr ließ sich der unbekannte Dieb wegen eines Lochs im Tank seines Autos in dem Geschäft beraten. Kurz darauf sah ein Mitarbeiter, wie der Unbekannte ohne Ware zu bezahlen an der Kasse vorbeilief und informierte Kollegen. Als sie den Mann ansprachen, stieg er in ein Auto und flüchtete. Ein Mitarbeiter stellte sich vor das Fahrzeug. Dennoch fuhr der Unbekannte an und touchierte den Mitarbeiter. Dieser stürzte daraufhin, blieb nach derzeitigem Stand aber unverletzt, so die Polizei.

Polizei sucht zwei Personen

Der mutmaßliche Dieb wird wie folgt beschrieben: männlich, 1,75 Meter groß, muskulös, rund 40 Jahre alt, kurze Haare, dunkelrote kurze Hose, farbiges gemustertes T-Shirt, grüne Kappe, schwarze Socken, Adiletten, schwarzer Ring mit Totenkopf, silberner Ring, dickes Gliederkettenarmband, Bikersonnenbrille mit silberner Fassung.

Er war in Begleitung einer Frau, die wird wie folgt beschrieben wird: 1,70 Meter groß, schlank, circa 40 Jahre alt, knielanges rotes Kleid mit Muster, Glatze (weißes Kopftuch im weiteren Verlauf), Narbe an der rechten Hinterkopfseite.

Beide flüchteten in einem grauen VW Passat. Die angebrachten Kennzeichen sind gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 0 25 94/79 30 um Hinweise.