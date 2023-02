Nachdenken und helfen

Während der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern, mit ihrem Höhepunkt am fünften Fastensonntag, findet die zentrale Jahresaktion des Hilfswerkes Misereor statt. Die Fastenaktion steht jährlich unter einem anderen Leitwort und rückt damit ein Land des globalen Südens und ausgewählte Projektpartner Misereors in den Fokus. 2023 ist es Madagaskar mit dem Leitwort „Frau. Macht. Veränderung“. zum Thema Geschlechtergerechtigkeit.

Schwester Raphaela Händler Das Bild zeigt Sr. Raphaela mit Kindern in Ndanda, Tansania, deren mittägliche Speisung zumindest teilweise aus Nottuln unterstützt wird. Foto: Aktionskreis Joao Pessoa

„Die traurige Wahrheit lautet, dass Frauen in Afrika und auf der ganzen Welt weiterhin entrechtet sind“, schreibt Misereor in einer Pressemitteilung. Auch die Pfarrgemeinde St. Martin beteiligt sich an der Aktion. Auf einer Infowand wird durch einige Beispiele diese Problematik deutlich. Die Beispiele laden während der ganzen Fastenzeit in den Kirchen der Pfarrei zum Betrachten und Nachdenken ein, heißt es in der Ankündigung.

Neues Hungertuch in den Kirchen

Verschiedene Angebote in der Pfarrei sollen den Blick auf das Thema der Fastenaktion lenken. Der Künstler Emeka Udemba aus Nigeria hat ein farbenfrohes neues Hungertuch mit dem Titel „Was ist uns heilig?“ gestaltet, das während der Fastenzeit vor dem Altar in allen Kirchen der Pfarrgemeinde stehen wird. Aus bunten Papierschnipseln hat er das Kunstwerk geschaffen und möchte damit auf aktuelle Sorgen aufmerksam machen: „Wir haben nur diese Welt, und wenn wir sie nicht richtig behandeln, wird sie uns ins Gesicht springen.“

Am ersten Wochenende der Fastenzeit (25./26. Februar) wird das Hungertuch in der Predigt vorgestellt. Zum Misereorsonntag werden die Gottesdienste am 25./26. März zum Thema der Fastenaktion gestaltet.

Im Anschluss an den 11-Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martinus lädt die Eine-Welt-Gruppe zum Coffeestop ein. Bei fair gehandeltem Kaffee, Tee und Gebäck besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Mitein­ander. Aus alten Hungertüchern haben Mitglieder der Gruppe Taschen genäht, die zum Verkauf angeboten werden. Der Erlös des Coffee­stops und des Taschenverkaufs kommt den Projekten des Hilfswerkes Misereor zugute.

Am Karfreitag (7. April) um 11 Uhr lädt die Eine-Welt-Gruppe wieder zum Kreuzweg mit anschließendem Struwenessen ein. Näheres dazu wird noch bekanntgegeben. Auch hier kommt der Erlös Misereor zugute.