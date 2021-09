Nachhaltig für die Welt von morgen

Freude und Stolz beim Familienzentrum St. Gerburgis: Energieagentur NRW und Wirtschaftsministerium NRW haben die Nottulner Kita am Donnerstag als KlimaKita.NRW ausgezeichnet. Bereits seit mehreren Jahren werden in der Kita in Zusammenarbeit von Erziehern und Erzieherinnen mit den Eltern die Kinder an einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt herangeführt.

Anerkanntes Familienzentrum NRW, Haus der kleinen Forscher, Kita mit Biss – das Familienzentrum St. Gerburgis am Wittgeistkamp in Nottuln hat mit seinem pädagogischen Konzept schon eine Reihe von Zertifizierungen und Auszeichnungen erhalten. Am Donnerstag ist eine weitere Plakette hinzugekommen: Energieagentur NRW und das Wirtschaftsministerium NRW haben das Nottulner Familienzentrum St. Gerburgis als KlimaKita.NRW ausgezeichnet. Eine Anerkennung für die schon seit mehreren Jahren gelebte Kita-Arbeit, Kinder an einen nachhaltigen Umgang mit ihrer Umwelt heranzuführen.

Die Nottulner Einrichtung ist die neunte Kita im Münsterland, die diese Auszeichnung erhält, und die 17. in ganz NRW, berichteten Annette Kehl als Vertreterin des Wirtschaftsministeriums sowie Andrea Fischer und Nina Nachbarschulte von der Energieagentur NRW. Entsprechend stolz waren auch das pädagogische Team um Leiterin Christine Hullerum und ihren Stellvertreter Marcel Sieverding, Klaus Ahlers als Vertreter der Kirchengemeinde St. Martin sowie nicht zuletzt die Elternschaft, vertreten durch Melanie Hinsenhofen und Julia Große Wiesmann vom Elternbeirat und Christina Honkomp und Daniela Große Frericks vom Förderverein.

Neunte KlimaKita.NRW im Münsterland

„Nachhaltig stark – ein bewusster Umgang mit der Welt von heute für die Welt von morgen“ lautet das Motto im Familienzentrum, berichtete Leiterin Christine Hullerum. Eine gesunde und nachhaltige Ernährung, ein nachhaltiger Umgang mit Müll und Abfällen sowie mit naturgegebenen Ressourcen, die Weiterverwertung von Materialien und Gegenständen sowie nicht zuletzt ein wertschätzender Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt sind wichtige Grundpfeiler im Kita-Konzept. „Kein Kind ist zu jung dafür“, betonte Leiterin Hullerum, alle Altersgruppen werden beteiligt.

Und das gelingt sehr gut, wie die Gäste an vielen Beispielen sehen konnten. Tolle, von den Kindern selbst erstellte Kunstexponate aus wiederverwerteten Materialien begeisterten, Obst und Gemüse aus dem eigenen Kita-Garten waren super lecker, Projektergebnisse, wie man Plastik einsparen kann, beeindruckten. Das Erzieher- und Erzieherinnenteam steht voll hinter dem Konzept, wie an der großen Begeisterung zu spüren war, mit der sie einzelne Bausteine vorstellten.

Kleine und große Kunstwerke, die die Kinder aus Müll und anderen Materialien gefertigt haben, sind an vielen Stellen im Familienzentrum St. Gerburgis zu finden. Foto: Ludger Warnke

Klaus Ahlers vom Kirchenvorstand als Trägervertreter der Kirchengemeinde war sichtlich stolz und wies auf die Entwicklung der Kita hin, die es seit 1962 gibt und die 2014 zu einer Sechs-Gruppen-Einrichtung erweitert wurde. Als kirchlicher Träger sei der Aspekt „Bewahrung der Schöpfung“ von besonderer Bedeutung, meinte Ahlers, um dann ein großes Lob auszusprechen: „Wir sind sehr stolz auf die Leitung und das Team. Es ist sehr anerkennenswert, was Sie hier leisten.“

Lob und Anerkennung kamen aber auch von den Gästen vom Wirtschaftsministerium und Energieagentur. Durch kindgerechte Bildung zum Thema „Klima“ können bereits für Kita-Kinder Ursachen, Prozesse und Auswirkungen des Klimawandels erfahrbar und die Bedeutung von Klimaschutz anschaulich gemacht werden. Beeindruckt war man von der engen Zusammenarbeit mit den Eltern und einem Biobauernhof sowie nicht zuletzt davon, dass der Nachhaltigkeitsgedanke schon seit mehreren Jahren zur Kita-Arbeit gehört und dadurch viele nachhaltige Verhaltensweisen mittlerweile alltäglich geworden sind.

Lob von Ministerium und Energieagentur

„Die Aktivitäten der Kinder sind sehr vielfältig und sie geben begeistert ihre Klimaschutz-Ideen auch an die Eltern weiter. Wiederverwertung, fairer Handel, Lebensmittel aus der Region, Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien oder das Energiesparen – all das sind Themen, mit denen Kinder direkt die komplexen Zusammenhänge unserer Welt begreifen lernen“, so Annette Kehl vom NRW-Wirtschaftsministeriums.