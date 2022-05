Nachhaltige Bewirtschaftung

„Der Klimawandel ist auch in Nottuln angekommen“, bestätigte Christoph Nolte vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasserforschung aus Mühlheim. Dennoch konnte der Wasserexperte den Mitgliedern des Betriebsausschusses in seinem Bericht zur Grundwassersituation bestätigen: Das an die Nottulner Bevölkerung abgegebene Trinkwasser erfüllte auch im Jahr 2021 zu jedem Zeitpunkt die strengen Anforderungen der geltenden Trinkwasserverordnung und es gab keine Überbeanspruchung des Grundwasserleiters, so dass auch hinsichtlich der Grundwassermenge die Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser gewährleistet war.

Eine seit 2009 durchgängig betriebene UV-Anlage im Nottulner Wasserwerk sorge dafür, dass die jährlich vorübergehend auftretende Keimbelastung abgefangen werde und das Wasserwerk stets einwandfreies Trinkwasser liefere. Nicht zuletzt werde diese Aufbereitungsanlage auch durch den seit 2001 umgesetzten Düngeverzicht flankiert.

Was dem Wasserexperten eher Sorgen bereitet, sind die klimatischen Veränderungen, die sich sowohl in den Regenmengen als auch in der Temperaturentwicklung niederschlagen. In der aktuellen Betrachtung stellte Nolte fest: „In neun der letzten 13 Jahre gab es zu wenig Niederschlag.“ Verschärft werde das noch durch eine um zwei Grad höhere Lufttemperatur, die sich in den letzten 30 Jahren ergeben habe. Die Temperatur sei beim Wasserhaushalt eine treibende Größe, da sie die Verdunstung bestimme.

Tendenziell habe es zwar mit 2018 und 2019 zwei sehr trockene Jahre gegeben, die auch in Nottuln zu niedrigen Wasserständen geführt hätten, aber mit den in 2020 und 2021 ergiebigeren Niederschlägen sei es auch wieder zu einem Anstieg der Grundwasserstände gekommen. In Nottuln brauche man sich derzeit keine Sorgen um das Grundwasser zu machen, bescheinigte der Wasserexperte zur aktuellen Situation. Es werde nachhaltig gewirtschaftet.