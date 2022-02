Nächster Jahrgang nur zweizügig

Die Liebfrauenschule an der Burgstraße in Nottuln ist in den vergangenen Jahren umfangreich modernisiert worden. Die Bischöfliche Sekundarschule muss aufgrund der unerwartet geringen Anmeldezahlen für das nächste Jahr mit einer zweizügigen Jahrgangsstufe fünf planen.

Foto: Ludger Warnke