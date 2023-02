Närrische Regierungserklärung

In der Gemeinde Nottuln haben die Karnevalisten die Regierungsgeschäfte übernommen. Ihre Gesetze haben sie in elf Paragrafen zusammengefasst.

KG-Zeremonienmeister Sven Winkler mit dem Schlüssel für das Nottulner Rathaus. Die Karnevalisten haben die Regierungsgewalt übernommen. Sie schickten den Bürgermeister in den Urlaub – bis Aschermittwoch.

An das närrische Volk von Nottuln – und alle Närrinnen und Narren von nah & fern – im Jahre 2000 und 23 des Herrn.

§ 1 Wir erklären Nottuln zur Hochburg des westfälischen Karnevals!

§ 2 Die Karnevalisten, unter Führung von Präsidentin Vivien Heitmann übernehmen zusammen mit den Amazonen und dem Elferrat die Regierungsgewalt in Nottuln.

§ 3 Es gilt Narrenfreiheit für alle Bürgerinnen und Bürger, die Grußformel lautet ab sofort: „Nottuln, Helau!“

§ 4 Analog zur neu errichteten Fahrradstraße fordern die Närrinnen und Narren die Errichtung von Rosenmontagsumzugsstraßen, auf diesen dürfen die Umzugsfahrzeuge und Gruppen ungestört fahren und gehen und dürfen nicht überholt werden.

§ 5 Um Energiekosten zu sparen, wird die Raumtemperatur während der Ratssitzung und im Büro des Bürgermeisters dauerhaft reduziert. Die Ratsmitglieder und der Bürgermeister müssen sich, wenn ihnen zu kalt ist, warm arbeiten und unnötige Reden während der Ratssitzung werden vermieden, wodurch die Sitzungen deutlich verkürzt werden können.

§ 6 Die Beleuchtung im Nottulner Ortskern wird auf Kerzen umgestellt, um Strom zu sparen. Eine Nachtwächterin oder Nachtwächter darf diese jeden Abend, wenn es dunkel wird, anzünden und morgens wieder ausblasen.

§ 7 Die Gemeinde Nottuln ist verpflichtet, Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren bereitzustellen. Leider wird es nicht genügend Personal für die neuen Kitas geben. Daher schlägt die KG vor, dass Kinder, für die kein freier Platz besteht, in den Büros der Verwaltung betreut werden.

§ 8 Um die maroden und pädagogisch unzeitgemäßen Schulgebäude vor dem Zerfall zu retten, möchte die KG Nottuln, dass das Fach „Learning by doing yourself“ in den Schulen unterrichtet wird, damit die Schülerinnen und Schüler sowie auch die Lehrerinnen und Lehrer ihre Schule handwerklich selbst instand halten können.

§ 9 Leider sind die Kreisverkehre in Nottuln eine optische Katastrophe, daher ist es ein besonderes Anliegen der KG Nottuln, dass sich alle Blumenkinder der 60er- und 70er-Jahre dort als geschmackvolle Dekoration aufhalten.

§ 10 Die Gemeindekasse ist leer! Daher müssen ab sofort alle Ratsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, nebst Bürgermeister Dr. Thönnes, ihr Talent als Musiker, Tänzer oder Artisten in belebten Straßen und Fußgängerzonen zur Schau zu stellen, damit die Hüte sich schnell mit Geld füllen. Die Einnahmen fließen in die Gemeindekasse.

§ 11 Die KG Nottuln schlägt vor, dass die Gemeinde den „Karneval der Begegnung“ finanziert und die Angestellten der Gemeinde mit den Ratsmitgliedern Kuchen verteilen und Kaffee ausschenken. Selbstverständlich nehmen wir die Hilfen beim Halle aufräumen und Abbau gerne an.

Verkündet zu Nottuln am 11. Februar 2023 mit einem dreifachen „Nottuln Helau!“