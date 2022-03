Nasse Füße im Nonnenbachtal

Knöcheltief stehen sie im Wasser und halten Ausschau nach einer Rarität – der Sumpfdotterblume. „Ein paar Pflänzchen haben wir schon gefunden, aber die kann man noch an einer Hand abzählen“, sagt Kerstin Wittjen. Die Diplom-Biologin mit Schwerpunkt Botanik ist zusammen mit Brigitte Wentzky von der Einsatzgruppe Naturschutz am Nonnenbach unterwegs, wo das Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld, für das beide Frauen tätig sind, seit 2016 eine rund 30 Hektar große Fläche am Ludgeruspättken „naturschutzfachlich optimiert“, wie es im Fachjargon heißt. Ziel ist es, artenarmes Grün- und Brachland in eine arten- und blütenreiche Feuchtwiese zu verwandeln. Und da darf die Sumpfdotterblume keinesfalls fehlen, die auf lange Sicht nicht nur vereinzelt, sondern in großer Zahl zu finden sein soll und mit ihr zahlreiche weitere Pflanzen wie Wiesenschaumkraut, Sumpf-Schafgarbe, Kuckucks-Lichtnelke oder Sumpf-Segge.

Übertragung von hochwertigem Mahdgut

Damit das gelingt, setzt das Naturschutzzentrum mit Sitz in Darup (Hof Schoppmann) auf Mahdgutübertragung. Dabei werden die Pflanzenbestände von ausgewählten Spenderflächen in den Baumbergen geschnitten. Dieses Mahdgut wird dann auf die zu entwickelnde Fläche gebracht. Wenn das Mahdgut trocknet, fallen die Samen aus und keimen auf der Empfängerfläche, die danach noch weitere Pflege benötigt, damit sich die erwünschten Pflanzengesellschaften gut entwickeln und nicht von unerwünschten Konkurrenten verdrängt werden. Dazu gehört auch, dass ausgewählte Teilflächen einmal im Jahr gemäht werden, und das Mahdgut abgetragen wird.

Eine Perle des Naturschutzgebietes

Ein aufwendiges Verfahren, das viel (Hand-)Arbeit und Geduld erfordert. Aber die Mühe lohnt. „Das hier“, sagt Kerstin Wittjen und zeigt auf die Fläche, die das Naturschutzzentrum betreut, „gehört zu den Perlen des insgesamt rund 86 Hektar großen Naturschutzgebietes Nonnenbach. Hier ist in den vergangenen Jahren ein Feucht- und Nassbiotop mit sehr hoher Biodiversität entstanden.“

Eine Entwicklung gegen den Trend. Die Flächen für Feuchtgebiete und damit der Lebensraum für Sumpfdotterblume und Co. schrumpfen seit Jahren. Das Statistische Landesamt meldete Anfang des Jahres allein für NRW einen Rückgang von knapp 21 Prozent im Zeitraum 2016 bis 2021 auf 25,4 Quadratkilometer. Das ist ein Anteil von 0,075 Prozent an der gesamten Landesfläche. Die Gründe für den Schrumpfungsprozess sieht Kerstin Wittjen unter anderem in der „landwirtschaftlichen Intensivierung, der Verbrachung sowie im Straßen- und Siedlungsbau.“

Wiese mit Sumpfdotterblumen gerettet

Stichwort Straßenbau: „Dem Bau der B 67n im Bereich Merfeld sollte eine artenreiche Sumpfdotterblumenwiese zum Opfer fallen“, erzählt die Biologin. „In einem gemeinsamen Arbeitseinsatz haben wir die Wiese wie einen Rollrasen abgetragen und auf eine benachbarte Fläche mit vergleichbaren Standortbedingungen übertragen. Und tatsächlich sind die Pflanzen dort angewachsen. Rund 500 Quadratmeter Wiese konnten so gerettet werden.“

Gegenpol zum grauen Beton

Auch vor dem Naturschutzgebiet Nonnenbach hat der Straßenbau nicht Halt gemacht. Ein Brückenbauwerk der Umgehungsstraße Nottuln spannt sich quer über die Feuchtwiese, in die mächtige Brückenpfeiler gerammt wurde. Eine Sünde in den Augen der Naturschützer, durch die sie sich aber nicht abhalten lassen, weiter an der Entwicklung der Feuchtwiese zu arbeiten, auf dass in nicht allzu ferner Zukunft jedes Jahr im Frühling leuchtend gelbe Blütenteppiche der Sumpfdotterblume einen starken Gegenpol zum grauen Beton setzen.