Neue Bäume für Klima und Optik

Der Frühling ist die Zeit der Anpflanzungen. Da bildet der Bauhof keine Ausnahme. Der wird in den nächsten Tagen insgesamt 29 neue Bäume in der Gemeinde Nottuln aufstellen.

In den nächsten Tagen pflanzt der Bauhof der Gemeinde Nottuln insgesamt 29 neue Bäume. „Das sind sowohl Neu- als auch Ersatzpflanzungen“, erklärt Peter Wermeling, der zuständige Garten- und Landschaftsbauingenieur bei den Gemeindewerken in einer Pressemitteilung.

Die Eichen, Spitzahornbäume, Hainbuchen, Apfeldornbäume und die roten Sternrenetten – hinter diesem Namen verbirgt sich eine alte Apfelsorte – finden ihren neuen Standorte in Darup an der Straße Am Köttling, im Ortsteil Nottuln in der Nähe des Sportzentrums an der Hummelbachpromenade, am Kreisverkehr Appelhülsener Straße/Bodelschwingstraße, außerdem am Niederstockumer Weg sowie entlang des Wirtschaftsweges, der durch die Bauerschaft Stockum führt. In Höhe des Modellflugplatzes werden zudem künftig Ahornbäume die Straße säumen.

Bäume haben hohen ökologischen Wert

Sie alle haben einen „hohen ökologischen Wert“, berichtet Peter Wermeling. Denn die neuen Bäume seien gut für das Klima und für eine schöne Optik sorgten sie obendrein, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Zahl der Bäume, die vom Baubetriebshof gepflegt werden, ist enorm. Rund 12.000 Exemplare allein in den Ortslagen listet das Baumkataster der Gemeinde auf. Darin ist nicht nur der Standort jedes einzelnen Baumes vermerkt, sondern auch Art, Zustand und Pflanzdatum.

Die Unterhaltung der Bäume umfasst die regelmäßige Kontrolle sowie die wiederkehrenden Pflegeschnitte, die etwa alle zehn bis 15 Jahre erfolgen. „Nur bei gravierenden Mängeln erfolgt eine intensivere Begutachtung“, so Peter Wermeling, der betont, dass eine Fällung die absolute Ausnahme bleiben müsse. Zum Beispiel dann, so heißt es in der Pressemitteilung, wenn die Standsicherheit nicht mehr gegeben sei. „Da haben die Verkehrssicherungspflicht und der Schutz der Bürgerinnen und Bürger in einem solchen Fall Vorrang.“