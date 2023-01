Neue Fünftklässler sind herzlich willkommen

Was sie eigentlich sehen wollen, wussten die Viertklässler, die am Freitag im Rupert-Neudeck-Gymnasium zu Gast waren gar nicht so genau. „Dann zeigen wir euch einfach alles“, beschloss Schulleiterin Jutta Glanemann und schickte die Mädchen und Jungen direkt auf eine Entdeckungstour über das Schulgelände. Etwa 60 Kinder kamen mit ihren Eltern zum Tag der offenen Tür. Nach dem Empfang zogen sie in Gruppen über das Schulgelände, um sich einen Einblick in das Schulleben zu verschaffen. Begleitet wurden sie dabei von Lehrerinnen und Lehrern des Gymnasiums.

Aber auch einige Schüler hatten ihren Nachmittag geopfert, um die potenziellen Fünftklässler zu begrüßen. In den einzelnen Pavillons stellten sie mit ihren Lehrern die Schulfächer vor und standen den Kindern und Eltern für Fragen zur Verfügung.

60 Kinder und ihre Eltern informierten sich

Für die gab es einiges zu entdecken. Im Matheraum durften sie Ipads ausprobieren und sich kniffligen Quizfragen stellen. In der Informatik gab es 3D-Drucker und Lego-Roboter zu bestaunen. Die Fächer Französisch und Latein wurden ihnen mit Hilfe von Quizfragen und Crêpes schmackhaft gemacht.

Draußen hingegen wurde harte Arbeit geleistet. Dort sollte im Rahmen des Erdkundeunterrichts ein Schulhofprojekt entstehen. Die künftigen Gymnasiasten halfen dabei, Zwiebeln zu pflanzen.

Außerdem gab es einen Theater-Workshop, eine Sport-Challenge und die Gelegenheit, im Kunstraum eigene kleine Kunstwerke zu erstellen. Wer es etwas ruhiger mochte, konnte sich in eine Lese-Oase oder in die Mensa zurückziehen. Dort wurde neben Erfrischungen, Kuchen und Waffeln sogar selbst gemachte Zuckerwatte verkauft.

Mädchen und Jungen sollen zur Anmeldung mitkommen

Ob das Programm überzeugt hat, wird sich bald zeigen. Jutta Glanemann freut sich schon darauf, die künftigen Fünftklässler persönlich kennenzulernen. Denn wenn die Eltern zur Anmeldung wiederkommen, sind auch die Kinder eingeladen. „Da habe ich auch ausdrücklich drum gebeten“, bekräftigte die Schulleiterin ihren Wunsch noch einmal.

Die Anmeldungen finden vom 13. bis zum 15. Februar (Montag bis Mittwoch) zwischen 14 und 18 Uhr im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums statt. Sorgen um einen freien Platz müssen die Eltern sich keine machen. „Wir wollen immer gerne dreigleisig fahren“, erklärt Glanemann. Drei fünfte Klassen will man im besten Fall füllen. Eine Beschränkung in der Schülerzahl gebe es nicht.