Neue LED-Flutlichtanlage in Betrieb

Uwe Mende (stellvertretender Fortuna-Vorsitzender), Hans Glose (Gemeinde Nottuln) und Ulrich Kontny (Fortuna-Vorsitzender; v.l.) sind froh, dass die alte Flutlichtanlage des Ascheplatzes im Schapdettener Sportzentrum endlich ausgedient hat. Die neue LED-Flutlichtanlage ist am Dienstagabend beim Fußballtraining in Betrieb genommen worden.

Die Generalprobe hat die neue Flutlichtanlage am Ascheplatz im Schapdettener Sportzentrum schon bestanden. Beim Fußballtraining am Dienstagabend fanden die Fortuna-Kicker jedenfalls beste Lichtbedingungen vor. Darüber freuen sich Vorsitzender Ulrich Kontny und sein Stellvertreter Uwe Mende sehr. "Wieder ein Projekt erfolgreich realisiert", resümierten sie am Mittwochvormittag. Zum Abschluss der Montagearbeiten und Feinjustierung nahmen die beiden Vereinsvertreter zusammen mit Hans Glose, der sich als Mitarbeiter des Baubetriebshofes der Gemeinde Nottuln um die Sportplätze kümmert, die neue Anlage in Augenschein.