Neue Wege im alten Beruf gehen

„Ich liebe meinen Beruf“, bekräftigt Anne Wersch­möller. Und den will sie auch nicht aufgeben, die Nottulner Apothekerin. Dennoch wird es in der Baumbergegemeinde ab Januar ein traditionsreiches kleines Unternehmen weniger geben: Anne Werschmöller schließt die Hirsch-Apotheke am Potthof. „Ich möchte gern noch einmal etwas anderes machen“, sagt die 59-jährige Nottulnerin, die am Donnerstagabend (30. Dezember) endgültig die Türen der Apotheke am Potthof abschließen wird.