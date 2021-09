Neuer Gestaltungsentwurf für den Franz-Rhode-Park

Der Ausschuss für Planen und Bauen der Gemeinde Nottuln befasst sich am Dienstag (14. September) mit einem neuen Gestaltungsentwurf für den Franz-Rhode-Park an der Daruper Straße in Nottuln. Im Auftrag der Bürgerstiftung hat das Planungsbüro „baumrausch“ aus Bremen eine Neugestaltung des Parkgeländes erarbeitet. Prägende Merkmale dieses Entwurfes sind die Hervorhebung der Parkzugänge, Neuanpflanzungen zur Steigerung der Biodiversität, die Anlage von Trockenmauern und sanften Hügeln sowie eine Neugliederung der Funktionsräume. Der Planungsentwurf wird im öffentlichen Sitzungsteil vorgestellt. Der Ausschuss tag am Dienstag (14. September) um 19 Uhr im großen Saal des Bürgerzen­trums Schulze Frenking in Appelhülsen – natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln. Eine Teilnahme ist nur für getestete oder immunisierte Personen mit entsprechendem Nachweis möglich.

Weitere Themen im öffentlichen Teil sind: Bezahlbarer genossenschaftlicher Wohnungsbau; UBG-Antrag „Prozedere bei Baumaßnahmen der Gemeinde mit einem Volumen von mehr als 100 000 bzw. 500 000 Euro in den Kostengruppen 300 (Baukonstruktion) und 400 (Gebäudetechnik)“; Allgemeine Abschöpfung des planungsbedingten Bodenwertzuwachses in Bebauungsplanverfahren; SPD-Antrag „Bericht über den Stand von unbebauten Grundstücken in Baugebieten“; Stellungnahme der Gemeinde Nottuln zu den Windenergieplänen der Gemeinde Senden; Liste der wesentlichen Projekte im Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt; Verschiedenes.