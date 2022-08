Neuer Schritt zum digitalen Lernen

50 Fünftklässler an der Liebfrauenschule

Nottuln

Aufbruch in eine neue Zeit. Für die Fünftklässler der Liebfrauenschule wird der Unterricht – wie auch für die gleichaltrigen Gymnasiasten am Rupert-Neudeck-Gymnasium – multimedial. Sie erhalten IPads als Leihgeräte und werden künftig in einigen Bereichen anders lernen und arbeiten als bisher.

-mfe-