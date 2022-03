Neuer Wasserspender begeistert Schüler

So manche Eltern, deren Kinder die Astrid-Lindgren-Grundschule in Nottuln besuchen, mussten sich diesen Spruch daheim schon anhören: „Das Wasser in der Schule schmeckt aber viel besser.“ Schulleiterin Karin Greßkämper muss darüber schmunzeln und freut sich: Die Anschaffung eines neuen, fest installierten Wasserspenders ist ein Volltreffer.

Kein Wunder: Im Rahmen des Projektes Schülerhaushalt kam aus mehreren Klassen der Vorschlag für einen solchen Wasserspender. Im anschließenden Wahlgang erhielt diese Idee auch die meisten Stimmen. Damit war klar, wie die 1000 Euro, die die Gemeinde Nottuln regelmäßig für den Schülerhaushalt zur Verfügung stellt, verwendet werden.

Bei der Planung der Anschaffung stellten Konrektorin Marion Roperz und der Vorstand des Fördervereins fest, dass 1000 Euro für einen Wasserspender, der auch alle hygienischen Anforderungen erfüllen muss, nicht ausreichen. So steuerte Vater Jörn Thier privat und als geschäftsführender Gesellschafter der Firma Imgrund Silogistik GmbH noch 1000 Euro dazu. Und die Volksbank Nottuln unterstützte die Maßnahme mit 1250 Euro. So konnte der Wasserspender angeschafft und installiert werden.

Der Förderverein schließlich finanzierte für jedes Kind eine Trinkflasche mit dem Logo der Schule. Bei der offiziellen Inbetriebnahme des Wasserspenders nahmen Volksbank-Vorstand Martin Herding, Beigeordnete Doris Block, Schulleiterin Karin Greßkämper, Fördervereinsvorsitzende Melanie Thier, Sponsor Jörn Thier und Konrektorin Marion Roperz einen frisch gezapften Schluck und konnten das Urteil der Kinder nur bestätigen: „Nottulner Wasser schmeckt!“