Neues Angebot auf vier Rädern

Der Besuch ihrer Sprechstunden im Büro der Hospizgruppe in Nottuln war mager. Deshalb hat die engagierte Teilhabebeauftragte Maria Dörndorfer jetzt eine Idee ihres Stellvertreters Theo Zavelberg aufgegriffen. Auf neuen Wegen will sie zu den Menschen kommen.

Maria Dörndorfer, Teilhabebeauftragte der Gemeinde Nottuln, fährt in den Sommermonaten mit dem Wohnmobil in die Ortsteile und bietet dort Sprechstunden vor Ort an.

Vom Charakter einer Amtsstube ist die kleine, gemütliche Sitzecke im Wohnmobil wirklich meilenweit entfernt. Eher möchte man meinen, Maria Dörndorfer, Teilhabebeauftragte der Gemeinde Nottuln, steht kurz vor dem Start in den Campingurlaub. Tatsächlich aber nutzt die Appelhülse­nerin das Wohnmobil in den kommenden Sommermonaten als Ort für ihre Bürgersprechstunde. Erstmals wird sie am morgigen Donnerstag (2. Juni) von 15 bis 16 Uhr am Pfarrheim in Schapdetten stehen und dort im und am Wohnmobil ihre Bürgersprechstunde anbieten. Dass sich Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Ideen oder Problemen an sie wenden können, „das möchte ich den Leuten so einfach wie möglich machen“, erzählt die 73-Jährige.

Seit nunmehr zwei Jahren übt die Appelhülsenerin ehrenamtlich das Amt der Teilhabebeauftragten aus. Teilhabe heißt: Alle Menschen können am Leben in der Gemeinde teilnehmen. Alter oder ein Handicap beispielsweise dürfen kein Hinderungsgrund sein. Damit das klappt, gibt es die Teilhabebeauftragte. Jeder kann zu ihr gehen und mit ihr über Ideen und Probleme reden.

Jeder kann sich an die Teilhabebeauftragte wenden

Und wer mit Maria Dörndorfer spricht, merkt sehr schnell, dass sie ebenso wie ihre Vorgänger im Amt diese Aufgabe mit großem Engagement und hohem Verantwortungsbewusstsein wahrnimmt. Ihre große Lebenserfahrung und ihr beruflicher Hintergrund sind dabei ein Glücksfall für diese Tätigkeit. „Ich bin mit einer Mutter im Rollstuhl aufgewachsen. Ich weiß, wie schwierig es sein kann, mit einem Handicap zu leben“, erzählt Maria Dörndorfer. Als ausgebildete Altenpflegerin und langjährige Pflegedienstleiterin im St.-Elisabeth-Stift kennt sie auch die Situation der älteren Menschen nur zu gut. Auch heute noch trifft sie immer wieder mal auf ältere Menschen, die sich nicht trauen, Hilfe anzunehmen, geschweige denn um sie zu bitten. Dabei ist für die 73-Jährige völlig klar: „Alter und Behinderung sind kein Stigma. Man muss sich nicht schämen, wenn man Hilfe braucht.“

Vermutlich auch coronabedingt waren die monatlichen Sprechstunden, die sie im Büro der Hospizbewegung im Nottulner Pfarrheim abhielt, nur spärlich besucht. Viele Anliegen wurden telefonisch vorgetragen, digitale Wege wie eine E-Mail spielen keine Rolle.

Idee von Theo Zavelberg wird umgesetzt

Was aber auffallend war: Die meisten Anregungen und Kontakte gab es zu Appelhülsener Bürgerinnen und Bürgern. Das ist zunächst einmal naheliegend, denn Maria Dörndorfer lebt in Appelhülsen. Dort ist sie bekannt, wird als Teilhabebeauftragte auch einfach mal privat angerufen oder an der Supermarktkasse angesprochen: „Hallo, Maria, kannst Du dich mal darum kümmern, dass . . .“

Doch die Kontakte aus Darup, Schapdetten und Nottuln sind vergleichsweise gering. Beim Nachdenken darüber, wie man die Situation verbessern kann, hatte ihr Stellvertreter Theo Zavelberg die Idee der Sprechstunde vor Ort. Dafür stellt er auch sein privates Reisemobil zur Verfügung. In den nächsten vier Monaten von Juni bis September wird Maria Dörndorfer nun ihre monatliche Sprechstunde vor Ort im Wohnmobil anbieten und Erfahrungen sammeln. Alle Gespräche finden in einer wertschätzenden und vertrauensvollen Atmosphäre statt. „Ich unterliege der Schweigepflicht“, weist die 73-Jährige auf die Vertraulichkeit hin.

Nun hofft sie auf viele neue Kontakte, gerne auch zu jüngeren Menschen, die ein Anliegen haben. Denn: „Teilhabe geht alle an.“