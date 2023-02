Neues Sicherheitskonzept nach Automatensprengung

Inflation, steigende Energiepreise, die Unsicherheit über den wirtschaftlichen Fortgang und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs: In diesem gesamtwirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld hat die Volksbank Nottuln ihren Erfolgskurs fortgesetzt und konnte ihr Geschäft im Jahr 2022 in allen wichtigen Bereichen ausweiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. „Wir freuen uns natürlich über diesen regen Kundenzuspruch. Wir werten dies als Vertrauensbeweis und wir stehen bereit, unsere Mitglieder und Kunden auch in Zukunft mit passgenauen Angeboten zu unterstützen", erklärte Vorstandssprecher Martin Herding zur Jahresbilanz 2022.

Kundeneinlagen stiegen um 7,8 Prozent

Ursächlich für das erneute bilanzielle Wachstum war vor allem die Entwicklung im Einlagengeschäft. So stiegen die angelegten Kundengelder um 7,8 Prozent beziehungsweise rund 32 Millionen Euro auf 440,1 Millionen Euro. „Damit sind wir sehr zufrieden“, konstatierte Vorstandsmitglied Martin Aldenhoff. Dabei setzte sich der Trend der Vorjahre fort: Gelder wurden als Folge des Niedrigzinsniveaus vor allem kurzfristig in Termin- und Sichteinlagen angelegt. „Unsere Kunden spüren vermehrt die hohe Inflationsrate. Das führt teilweise zu Konsumverzicht. Anderseits halten die Menschen ihr Geld nicht nur zusammen, sondern interessieren sich für nachhaltige und gewinnbringende Geldanlagen, hier vor allem im Wertpapiergeschäft“, fasste Aldenhoff zusammen. Das Kundenanlagevolumen, also die Summe aller bilanziellen wie außerbilanziellen Einlagen, wuchs um 2,9 Prozent auf 733,5 Millionen Euro.

Kreditgeschäft wuchs um 5,1 Prozent

Zuwächse gab es auch im Kreditgeschäft. 2022 legten die Ausleihungen um 5,1 Prozent auf 426,9 Millionen Euro zu. Erfreulich hat sich vor allem das Firmenkundenkreditgeschäft entwickelt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Im Bereich Landwirtschaft verzeichnete die Bank eine starke Nachfrage nach Möglichkeiten zur Energieerzeugung und -gewinnung. Im gewerblichen Bereich lag der Schwerpunkt der Investitionen in der energetischen Sanierung und Digitalisierung. „Wir haben in der Region sehr gute und gesunde mittelständische Strukturen. Wir wissen aber auch, dass unsere Kunden insbesondere durch gestiegene Materialengpässe und den Arbeitskräftemangel vor großen Herausforderungen stehen“, so Martin Herding.

Einbruch bei der Baufinanzierung

Deutliche Spuren hinterließen die sich abschwächende Konjunktur, die Materialengpässe und der Arbeitskräftemangel sowie die erhöhten Baukosten bei der privaten Baufinanzierung. Das Baufinanzierungsgeschäft sei nach der Zinswende im zweiten Halbjahr regelrecht eingebrochen, berichtete die Bank. Der am 24. Januar 2022 beschlossene Wegfall der staatlichen Förderung durch die KfW-Bank habe diesen Effekt verstärkt. Mittelfristig rechnet der Vorstand aber mit einem wieder belebten Geschäft bei Baufinanzierungen.

Das Kundenkreditvolumen, also die Summe aller bilanziellen wie außerbilanziellen Kredite, wuchs um 3,5 Prozent auf rund 593 Millionen Euro. Das betreute Kundenvolumen, also die Summe aller bilanziellen wie außerbilanziellen Einlagen und Kredite, wuchs um 3,2 Prozent auf über 1,3 Milliarden Euro. „Diese 1,3 Milliarden Euro sind die für uns die entscheidende Zahl, denn sie dokumentiert den Umfang unserer Förderleistungen als Genossenschaftsbank für unsere rund 11.000 Mitglieder sowie für unsere Kundinnen und Kunden und für unsere Region“, betonte Vorstandsmitglied Egbert Messing. Diese Zahl sei Ergebnis einer überzeugenden Teamleistung. Messing: "Wir sind unseren 98 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den sechs Geschäftsstellen für ihre Leistungen ebenso dankbar wie unseren Mitgliedern und Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen."

Zufriedenstellende Ertragslage

Die Ertragslage bezeichneten die Vorstände als zufriedenstellend. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss beläuft sich auf Vorjahreshöhe. Die Mitglieder können deshalb auch für 2022 mit einer Gewinnbeteiligung in Höhe von zwei Prozent und einer zusätzlichen Bonusgutschrift aus dem VR-MitgliederBonus-Programm rechnen. Jedes Mitglied erhält auf den ersten Geschäftsanteil hierbei Bonuspunkte je nach Intensität der Kundenbeziehung.

Bislang konnten sich neue Mitglieder bei der Volksbank Nottuln nur mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 250 Euro beteiligen. Da der Gesetzgeber die Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung der Banken erhöht, hat der Vorstand nun beschlossen, dass sich ab sofort neue und bestehende Mitglieder mit bis zu zehn Geschäftsanteilen (also bis maximal 2500 Euro Geschäftsguthaben) beteiligen können. „Um weiterhin das zukünftige Wachstum unserer Volksbank problemlos darstellen zu können, ist es sinnvoll, auch den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, weitere Geschäftsanteile zu zeichnen“, so Martin Herding.

Die Volksbank Nottuln hat zudem im Jahr 2022 insgesamt knapp 96.000 Euro an Förderung und Sponsoring für die Menschen in die Region zurückgegeben. Ebenso beschäftigt die Bank das Thema Nachhaltigkeit. Der Einbau von Photovoltaikanlagen, die Verringerung von Dienstreisen und die Umstellung auf hybride bzw. elektrische Antriebe bei den Dienstfahrzeugen seien nur einige aktuelle Beispiele in der Umsetzung, erläuterte Egbert Messing. Und im Rahmen eines Azubi-Projekts sei man Energiesparmöglichkeiten in der Bank auf der Spur.

Neues Sicherheitskonzept gegen Automatensprengungen

Ein wichtiges Thema für die Volksbank sind die kriminellen Aktivitäten an Geldautomaten. "Hochkriminell und skrupellos" sei die nächtliche Sprengung des Geldautomaten der Niederlassung in Buldern am 8. Dezember gewesen. „Das hat uns alle tief bewegt“, blickt Martin Herding immer noch fassungslos zurück. Die unbekannten Täter hinterließen hohen Sachschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Innerhalb von fünf Wochen sei man aber wieder arbeitsfähig gewesen. Aktuell werden von örtlichen Fachbetrieben neue Fenster eingesetzt. Zudem werde in Absprache mit der Polizei an einem neuen Sicherheitskonzept gearbeitet. Das beinhaltet Fallgitter, Farbpatronen und Tinte, um das Geld in den Automaten nach Explosionen unbrauchbar zu machen, sowie eine Vernebelung des Foyers. „Wir wollen sicherstellen, dass wir uns effizient vor Wiederholungstaten schützen können“, betonten die drei Vorstandsmitglieder.