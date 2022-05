Neustart im Frühling mit neuem Leiter

Nach fast zweijähriger Corona-Pause bereitet sich die Hale-Bopp-Bigband auf ein endlich wieder mögliches Konzert vor. Dieses Mal im Frühling, deshalb auch unter dem Titel „What a Spring Swing“, kündigt die Formation in einer Pressemitteilung an.

Bei dem vom „Swinging December“ bekannten Konzept bleibt es wie gewohnt. Die Nottulner Bigband wird ein reichhaltiges Bigband-Programm vorstellen und hat auch wieder prominente Gäste eingeladen. Das Ganze bei Getränken und Knabbereien an gemütlichen Tischen im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Das Konzert findet am 11. Juni (Samstag) um 20 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf es bei Schreibwaren Feldkamp sowie online auf www.hale-bopp-bigband.de.

Die Bigband spielt unter neuer Leitung: Matthias Beckmann ist Jazzmusiker (Trompete, Flügelhorn), Komponist, Arrangeur und Musikpädagoge. Er ist Dozent für Trompete und Flügelhorn an der Städtischen Musikschule in Lüdinghausen sowie der Musikwerkstatt Westmünsterland in Schöppingen und Horstmar und spielt unter anderem in einem Duo mit Erick Paniagua (Kontrabass und Gitarre).

Für den Konzertbeitrag hat das Duo als Verstärkung die Geigerin Ekaterina Baranova eingeladen, die mit ihrer Geige die Jazzstandards und jazzverwandten Eigenkompositionen der beiden Musiker begleiten wird.

Im Rahmen eines Workshops wird noch an der Feinabstimmung für das Konzert gearbeitet, heißt es im Pressetext. Die Bigband bedankt sich für die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Nottuln.