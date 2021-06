Sie sind nicht nur ein ästhetisches Problem, mehr noch ein Umweltpro­blem: achtlos weggeworfene Zigarettenkippen. Die kurzen Stummel haben es in sich. Sie enthalten bestimmungsgemäß den Großteil der im Tabakrauch enthaltenen Schadstoffe, vor allem Nikotin. „Daneben können in gebrauchten Zigarettenfiltern noch Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol, Nitrosamine und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten sein“, hat 2019 die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen mitgeteilt (Drucksache 19/7380). Über den Regen werden die Schadstoffe in den Boden ausgewaschen und gelangen in die Grundwasserleiter und Gewässer. „Eine einzige Zigarettenkippe kann 1000 Liter Wasser für kleine Wassertiere vergiften und unbewohnbar machen“, sagt der Umwelt- und Naturschutzverband BUND.

Bürger sprechen Ratsfrau an

Ob die Zahl der achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen durch ein spezielles Sammel- und Wiederverwertungssystem reduziert werden kann, das wird nun in Nottuln von der Verwaltung geprüft. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes war sehr interessiert, als CDU-Ratsfrau Dr. Andrea Quadt-Hallmann das Problem in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Mobilität ansprach. Die Nottulnerin verwies auf eine Initiative der SPD Billerbeck, die eine Teilnahme Billerbecks am Sammelsystem „TobaCycle“ vorschlägt.

Unschön und umweltgefährdend: achtlos weggeworfene Zigarettenkippen an der Partnerschaftsbank im historischen Ortskern von Nottuln. Foto: Ludger Warnke

Sie sei von Bürgerinnen und Bürgern aus Nottuln und Darup auf das Problem angesprochen worden, erzählt Ratsfrau Quadt-Hallmann im WN-Gespräch. Dabei hätten sich die Bürger über die Vielzahl der Kippen und über die Giftigkeit der Inhaltsstoffe beklagt. Eine Nottulnerin habe davon berichtet, dass sie über lange Zeit selbst ehrenamtlich Zigarettenkippen im Bereich an der Kapelle/Bruder der Landstraße in der Nottulner Ortsdurchfahrt aufgesammelt hat.

Steinmetzmeisterin sammelte ehrenamtlich Kippen auf

Gemeint ist damit Steinmetzmeisterin Sabine Feldmann, die über das Ausmaß des Plastikmülls und der weggeworfenen Zigarettenkippen sehr erschrocken ist. Drei Monate lang habe sie sowohl an der Kapelle/Bruder der Landstraße als auch an der Promenade im Schul- und Sportzentrum Plastikmüll und Kippen gesammelt. Bestürzt ist die Nottulnerin, dass manche Bürger so unachtsam mit ihrer Umwelt umgehen. Obwohl an manchen Stellen Abfallbehälter aufgestellt sind, würden dennoch Kippen und Plastik einfach so weggeworfen. Dabei gebe es heute sogar „Aschenbecher to go“. „Nach drei Monaten haben ich vor den Mengen kapituliert“, erzählt Sabine Feldmann.

Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen finden sich nahezu überall im Gemeindegebiet. An der Partnerschaftsbank an der Alten Amtmannei sind sie ebenso zu finden wie auf dem Stiftsplatz, am Busbahnhof oder an den Sitzgelegenheiten im Hanhoff. „Die Zigarettenkippen sind ein Problem, das wir nicht einfach an den Bauhof verweisen können“, betont Quadt-Hallmann. Notwendig sei es, die Raucherinnen und Raucher für das Thema zu sensibilisieren und Angebote für die umweltgerechte Sammlung und Entsorgung bzw. Wiederverwertung zu schaffen.

Neues Sammelsystem für Kippen

Ein solches System bietet der gemeinnützige Verein Tobacycle an. Über spezielle Sammelbehälter werden die Zigarettenkippen gesammelt. Anschließend werden die Kippen restlos inklusive der Asche und Giftstoffe verwertet. „Wir recyceln zu einem spritzfähigen Granulat und stellen hieraus die Behälter für unser Sammelsystem her. Alle hergestellten Produkte können wieder vollständig in die Verwertung gegeben werden. Somit entsteht ein geschlossener Wertstoffkreislauf“, informiert der Verein auf seiner Homepage.

Ob die Gemeinde Nottuln dieses Sammelsystem unterstützen und nutzen wird, das wird nun geprüft. Abhilfe ist aber auch schon vorher möglich: Bitte die Kippen nicht einfach wegwerfen, sondern im Restmüll entsorgen.