Noch immer voller Ideen und Tatendrang

Mit großer Freude begrüßte der Eine-Welt-Kreis Schwester Raphaela Händler in ihrer Heimatgemeinde Nottuln. Die 82 Jahre alte Ordensfrau berichtete über zahlreiche Projekte, die sie in Tansania begonnen hat.

Schwester Raphaela Händler besuchte nun mit ihrer Schwester Annette Krewett ihre Heimatgemeinde Nottuln. Mit großer Freude begrüßte der Eine-Welt-Kreis sie. Bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken bei Hildegard Grothues kam es zu einem regen Austausch von Neuigkeiten auf beiden Seiten. Aufgrund ihres Alters, Sr. Raphaela ist 82 Jahre alt, lebt sie nun im Mutterhaus der Benediktinerinnen in Tutzing.

Betreuung der Projekte aus Tutzing

„Ich mache Homeoffice“, sagt sie. Von Tutzing aus organisiert sie die zahlreichen Projekte, die sie in Tansania begonnen hat. Vieles konnte sie in kompetente, einheimische Hände legen, wie die Leitung des Krankenhauses in Nyangao, die Schulen in Mtwara und das Uzima-Projekt Aids-Hilfe und Palliativversorgung von chronisch Kranken. Voller Tatendrang hat sie aber immer neue Ideen. Kinder sollen die Liebe zu Büchern entdecken, findet sie. Deshalb versucht Sr. Raphaela, eine kleine Bibliothek in der Grundschule in Mtwara aufzubauen, ebenso einen Computerraum auszustatten. Im Krankenhaus von Nyangao initiierte sie ein Babycare-Projekt, das ihr als Gynäkologin besonders am Herzen liegt. Für umgerechnet 26 Euro erhält eine schwangere Frau die nötige Vorsorge, eine sichere Entbindung im Krankenhaus und wird noch ein halbes Jahr nachbetreut.

In Kabuhima im Norden Tansanias entstehen aktuell ein Kindergarten und eine Handelsschule, die Jugendliche zu Handwerkern ausbildet. Eine Gruppe von zehn Ordensschwestern lebt in der geistlichen Gemeinschaft und ist dort in der Bildungsarbeit aktiv.

Noch viele Pläne

So viele Pläne hat Schwester Raphaela noch. Dabei strahlt sie einen ansteckenden Optimismus aus, dass alles gut vollendet werden kann, berichtet der Eine-Welt-Kreis. „Zur Einweihung möchte ich dann nach Tansania fliegen“, sagt sie. Ansonsten kann sie auch nach den Jahrzehnten intensiver, erfolgreicher Arbeit in Namibia und Tansania das ruhige Leben im Kloster annehmen und Kraft aus ihrem tiefen Glauben schöpfen für das, was sie von Tutzing aus noch alles tun kann.

Wer ihre Arbeit finanziell unterstützen möchte, kann dieses unter der folgenden Kontonummer tun: Missions-Prokura Tutzing „Für Sr. Raphaela“, Kreissparkasse München Starnberg, IBAN DE72 7025 0150 0430 5709 86. Spendenquittungen werden unaufgefordert ausgestellt.