Noch Zukunftsmusik: Pilotanlage mit Wasserstoff

„Wir bleiben mit der Ökologie und dem Klimaschutz in Einklang“, versprach Werkeleiter Peter Scheunemann im Betriebsausschuss am Mittwochabend. Er stellte, zusammen mit Harald Gerding, bei den Gemeindewerken für Wasserwerk, Bäder, Wärme und Technik zuständig, die geplanten Neuerungen zum Klimaschutz in der Gemeinde Nottuln vor. Zur Abstimmung stand eine neue Photovoltaikanlage mit Herstellungskosten in Höhe von 49 000 Euro, die auf dem Dach des Wasserwerkes installiert werden soll und für die der Ausschuss einstimmig seine Zustimmung gab.

