Nottuln bleibt Fairtrade-Town

Wie es so ist, in diesen von Corona geprägten Zeiten: Entweder finden Veranstaltungen gar nicht oder verspätet und dann in einem kleinen Rahmen statt. Wie die Feierstunde zur erneuten Re-Zertifizierung Nottulns zur Fairtrade-Town, die vor einigen Tagen im Ratssaal begangen und mit einer Urkunde des gemeinnützigen Vereins TransFair offiziell besiegelt wurde.

Die Freude darüber war groß bei Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, Vanessa Kalkhoff, der neuen Gleichstellungs- und Lokale-Agenda-Beauftragten der Gemeinde, sowie bei Christel Plenter, Renate Praß und Hugo Hat­trup vom Aktionskreis Joao Pessoa, der die Steuerungsgruppe koordiniert. Schließlich ist es die dritte Re-Zertifizierung nach 2019 und 2017, heißt es einer Pressemitteilung der Gemeinde. „Nach intensiver Prüfung Ihrer Angaben zur Titelerneuerung bestätigen wir Ihnen gerne den Titel ,Fairtrade-Town‘ Ihrer Gemeinde Nottuln für weitere zwei Jahre“, schreibt der Verein an die Gemeinde. Die Auszeichnung wurde erstmalig im Jahr 2015 durch TransFair verliehen. Seitdem baut die Kommune ihr Engagement weiter aus.

Gemeinde trägt den Titel seit 2015

Bürgermeister Thönnes, der im Engagement für den fairen Handel eine Querschnittsaufgabe sieht: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels bei uns. Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Ich bin stolz, dass Nottuln dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört. Wir setzen uns weiterhin mit viel Energie dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“

Vor sieben Jahren erhielt die Gemeinde von TransFair erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste: Bürgermeister und Rat trinken fair gehandelten Kaffee und halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Auszeichnung ist Ansporn für weiteres Engagement

„Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung zum weiterführenden Engagement“, sagt Vanessa Kalkhoff, Lokale-Agenda-Beauftragte. Und Christel Plenter, Vorsitzende des Aktionskreises Joao Pessoa, ergänzt: „Wir möchten gerne Kitas und Schulen von der Idee des Fairen Handels überzeugen, weil wir gerade bei den Jüngeren ein großes Potenzial für diese Thematik sehen.“

Nottuln ist eine von über 700 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk umfasst über 2000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern, darunter Großbritannien, Schweden und Brasilien.