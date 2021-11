„Nottuln nachhaltig“ gewinnt

Der Klimaschutzpreis, der gemeinsam von Westenergie und der Gemeinde Nottuln verliehen wird, ging in diesem Jahr an die Initiative „Nottuln Nachhaltig“ (1. Platz, 600 Euro Preisgeld) und an die „Plogwalking“-Aktion der Firma Giesker und Laakmann (2. Platz, 400 Euro).

„Nottuln nachhaltig“ hat sich nach dem Motto „Autos nutzen, statt besitzen“ erfolgreich dafür stark gemacht, eine Carsharing-Station in Nottuln zu errichten, berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Besonders für Menschen, die nur selten ein Auto benötigen, sei das Carsharing attraktiv und stelle eine nachhaltigere Alternative zur Anschaffung eines eigenen Wagens dar. Sandra Johann und Tomke Weymann, die den Preis entgegennahmen, freuen sich sehr über die Auszeichnung.

Einsatz für Carsharing

Julia Laakmann ist mit dem zweiten Platz ebenfalls sehr zufrieden. Bei der Aktion „Plogwalking“, die die Auszubildenden der Speditionsfirma Giesker und Laakmann initiierten, ging es darum, achtlos entsorgten Müll einzusammeln und außerdem dabei Sport zu treiben und in der Natur unterwegs zu sein.

Der Begriff „Plogwalking“ setzt sich übrigens aus „plocka“ (schwedisch für aufheben oder pflücken) und „walking“ (englisch für gehen) zusammen. Inzwischen ist Plogwalking sogar eine Sportart geworden. Giesker und Laakmann hat mit dieser Veranstaltung ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz vor Ort geleistet, so das Urteil der Jury.

„Plogwalking“ als umweltbewusster Sport

Die Preise wurden jetzt von der Klimaschutzbeauftragten der Gemeinde Nottuln, Petra Bunzel, und von Norbert Lüssem, Kommunalmanager bei Westenergie, an die Preisträgerinnen überreicht.

„Ich freue mich, die Initiative ‚Nottuln nachhaltig‘ und die Firma Giesker und Laakmann für ihr besonderes Engagement auszeichnen zu dürfen“, sagte Lüssem. „Die Projekte zeigen, wie unterschiedlich der Einsatz für Klima und Umwelt aussehen kann. Sie sind ein großartiges Vorbild dafür, dass wirklich jeder einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.“

Die Preisträger werden anhand der Kriterien Wirksamkeit für den Umweltschutz, Innovationsgrad, Kreativität, Vorbildwirkung, Nachhaltigkeit und persönlicher Einsatz bestimmt. Jährlich werden Initiativen gewürdigt, die sich in besonderem Maße für den Klima- und Umweltschutz einsetzen.