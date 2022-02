Neue Kita auf der Gemeindewiese

Die Gemeinde Nottuln wird einen neuen Vier-Gruppen-Kindergarten auf der Gemeindewiese an der Dülmener Straße bauen. Der Ausschuss für Planen und Bauen folgte in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung. Nicht leichten Herzens, aber im Bewusstsein fehlender Alternativen, wie es im Ausschuss hieß. Denn mit dem Standort- und Baubeschluss, der noch vom Gemeinderat bestätigt werden muss, nimmt die Gemeindepolitik Abschied vom jahrelang geltenden Grundsatz, die Gemeindewiese von einer festen Bebauung frei zu halten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch