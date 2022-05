Nottuln sucht den Minigolf-Champion

Ein scharfes Auge und eine sichere Hand sind am Sonntag (8. Mai) zwar nicht olympisches Gold wert, aber es lohnt sich dennoch, beim Minigolf-Wettbewerb im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages besonders viel Einsatz zu zeigen. Denn am Ende darf sich der Nottulner Minigolf-Champion über einen schönen Hauptpreis freuen: eine Übernachtung für zwei Personen mit Frühstück, Radwanderkarte und Picknickpaket im Hofhotel Grothues-Potthoff in Senden.

Anlässlich des Frühlingsfestes (wir berichteten) und des damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntages haben sich 15 Geschäftsleute zusammengetan, um den Bürgerinnen und Bürgern und allen weiteren Gästen des Frühlingsfestes ein zusätzliches Angebot zu bereiten. Die Geschäftsleute, allesamt beheimatet im Nottulner Ortskern sowie an der Daruper Straße und an der Appelhülsener Straße, halten am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte und Lokale geöffnet. Elf Geschäfte beteiligen sich zusätzlich an der Durchführung des Minigolf-Wettbewerbs, um den Nottulner Champion zu ermitteln. In oder vor den teilnehmenden Geschäften befindet sich jeweils eine Minigolf-Bahn, an der sich alle Interessierten ausprobieren dürfen. Neben dem Hauptpreis gibt es viele weitere Gewinne in Form von Gutscheinen und hochwertigen Sachpreisen.

„Wollen den Ort beleben und die heimische Wirtschaft voranbringen.“

„Wie schon bei der Nikolausaktion geht es uns auch diesmal darum, den Ort noch mehr zu beleben“, erläutert Geschäftsmann Markus Dudek, Mitglied im Organisationsteam, im WN-Gespräch. Zugleich wolle man Bürger und Gäste auf das örtliche Geschäftsangebot aufmerksam machen und damit den lokalen Handel stärken. Den verkaufsoffenen Sonntag wie auch den Minigolf-Wettbewerb zu organisieren, habe keine Pro­bleme bereitet. Dudek betont: „Es gibt unter uns Geschäftsleuten eine große Offenheit für Zusammenarbeit, um mit gemeinsamen Aktionen die heimische Wirtschaft nach vorn zu bringen.“

Wer am Sonntag am Minigolf-Wettbewerb teilnehmen möchte, unterstützt auch einen guten Zweck. Die Teilnahmegebühr von 3 Euro je Person spenden die Kaufleute zu 100 Prozent für den gemeinnützig arbeitenden Verein „Nottuln & Friends“, der sich unter anderem um U­kraine-Flüchtlinge kümmert. Der Einstieg in den Wettbewerb ist in allen teilnehmenden Geschäften möglich, eine bestimmte Reihenfolge gibt es nicht. Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmekarte mit genauen Infos. Auf dieser Karte wird auch jedes einzelne Ergebnis notiert. Am Ende werden alle abgegebenen Karten ausgewertet und die Gewinner ermittelt. Sollte es mehrere Erstplatzierte geben, wird der Hauptpreis ausgelost.