Nottuln wird bis 2030 klimaneutral: Hilfe im Förderdschungel

Die Gemeinde Nottuln hat es sich zum Ziel gesetzt, im Jahre 2030 klimaneutral zu sein. Innerhalb der Verwaltung sowie in verschiedenen Gremiensitzungen, Arbeitskreisen und Workshops hat dazu in der Vergangenheit bereits ein umfangreicher Arbeitsprozess stattgefunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Das Büro „energielenker“ hat diesen Prozess fachlich begleitet und eine Strategie zur Klimaneutralität im Jahr 2030 vorgelegt. Diese hat der Rat im Dezember 2021 beschlossen, sodass es seit Jahresbeginn in die Umsetzung gehen kann.

Am kommenden Donnerstag (7. April) lädt die Gemeinde Nottuln die Bürgerinnen und Bürger um 17.30 Uhr zu einer Auftaktveranstaltung ein. Nach einem kurzen Überblick über die geplanten Aktivitäten folgt ein Vortrag zum „Förderdschungel“.

Bürgerinnen und Bürger sind zum Mittun aufgefordert

Hermann-Josef Schäfer vom gleichnamigen Architekturbüro aus Essen wird die Teilnehmenden als Energieberater für die Verbraucherzentrale NRW durch den manchmal verwirrenden Dschungel aus verschiedenen Förderprogrammen, Einzelmaßnahmen und aktuellen Änderungen führen, heißt es in der Mitteilung.

Die Gemeinde möchte ihre Bürgerinnen und Bürger mit weiteren geplanten Maßnahmen dabei unterstützen, sich mit auf den Weg in die Klimaneutralität zu machen. Zahlreiche Anrufe in der Verwaltung zeigen, dass die Bereitschaft durchaus hoch ist. Und die Möglichkeiten sind vielfältig, sei es etwa durch die Nutzung regenerativer Energien, Energieeinsparungen oder den Verzicht aufs Auto.

„Jede Idee ist willkommen“

„Jede Idee ist willkommen“, betont die Gemeinde. Alle Aktivitäten sollen im „Klimanetz Nottuln“ gebündelt werden. Letzteres wurde schon 2013 als gemeinsame Arbeitsgruppe der Friedensinitiative, Lokale Agenda 21 und der Gemeindeverwaltung gegründet, um den Klimaschutz in Nottuln zu stärken. Jetzt soll dieses Netz erweitert werden: Alle können mitmachen und zur Klimaneutralität 2030 beitragen, denn diese kann nur gemeinsam gelingen.

Die Veranstaltung findet im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums statt. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Vorschriften. Da die Platzzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis Dienstag (5. April) gebeten.

Weitere Interessierte können per Videokonferenz teilnehmen. Auch dafür ist eine Anmeldung erforderlich, um die Einwahldaten zu erhalten. Mit der Anmeldebestätigung wird der Link zum Zoom-Meeting verschickt.

Für Anmeldungen und weiterführende Fragen wenden sich Interessierte an die Klimaschutzbeauftragte Martina Marquardt-Wißmann unter 0 25 02/9 42-3 48 oder per Mail an Marquardt-Wissmann@nottuln.de