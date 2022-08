Nottuln wird für Häuslebauer immer attraktiver

Wohnen und leben im Stiftsdorf Nottuln zeichnet sich durch eine hohe Qualität aus: Die Baumberge liegen vor der Haustür und der Ort hat alles, was es braucht, um gut leben zu können. Das weiß auch die Gemeindeverwaltung und sie bekommt es regelmäßig zu spüren: Es vergeht kaum ein Tag, an dem ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nach freien Baugrundstücken gefragt werden. Das berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Liste mit 1200 Namen

„Auf unserer Liste stehen zurzeit 1200 Personen, die sich für ein Baugrundstück in Nottuln und seinen Orts-teilen interessieren“, zieht Julia Breuksch, Leiterin des Fachbereichs Planen, Bauen, Umwelt, ein Resümee des ersten Halbjahres 2022. Und die Zahl der Interessentinnen und Interessenten steige weiter.

Knapp 50 Prozent von ihnen kommen aus der Gemeinde Nottuln, hat das Liegenschaftsamt, in dem diese immer länger werdende Liste geführt wird, ermittelt. Fast 30 Prozent der Bauwilligen stammen aus anderen Orten wie Haltern am See und Dülmen. Auch Bürgerinnen und Bürger aus Großstädten wie Hamburg und Köln scheint es nach Nottuln zu ziehen. Etwas weniger als 25 Prozent der Interessierten wohnt in Münster.

Das zuletzt entwickelte Baugebiet Nottuln Nord ist mittlerweile vollständig vermarktet, so die Gemeinde weiter. „Jetzt liegt unser Fokus darauf, neue Wohnbaugebiete zu entwickeln“, so Breuksch, die betont, dass parallel zur Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten nun die letzten Nachverdichtungspotenziale ausgeschöpft werden.

Gemeinde steht für Gespräche zur Verfügung

Wenn Eigentümerinnen und Eigentümer von unbebauten Grundstücken ihren Grundbesitz verkaufen möchten, stehen ihnen Lisanne Wegner unter der Rufnummer 0 25 02/9 4 23 46 und Maria Terhaar unter der Rufnummer 0 25 02/ 94 23 45 für Gespräche zur Verfügung.