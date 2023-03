Nottulner fahren zur Weinmesse nach Frankreich

Schwerpunkt der nächsten Reise des Partnerschaftskomitees der Gemeinde Nottuln ist die Weinmesse in der französischen Partnerstadt. Los geht es am 17. März.

Am 17. März steht die Reise in die französische Partnerstadt an. Schwerpunkt dort ist die Weinmesse, die ihr 75-jähriges Jubiläum feiert. Das teilt der Fachbereich Saint-Amand-Montrond des Partnerschaftskomitees der Gemeinde Nottuln im Anschluss an ihre Klausurtagung am vergangenen Samstag mit. Zirka 35 Winzer aus allen Teilen Frankreichs stellen dort ihre Erzeugnisse vor, begleitet von einer Vielzahl weiterer kulinarischer Stände. Auch das Partnerschaftskomitee Nottuln wird dort mit einem Stand vertreten sein. Der vielen Nottulnern von zahlreichen Weinfesten bekannte Alfred Heil, Winzer von der Nahe, wird das Komitee vor Ort unterstützen und seine hervorragenden Produkte in einem auch für ihn ungewöhnlichen Umfeld anbieten. Das Komitee wird sowohl mit Werbeprodukten der Gemeinde als auch mit Schinken und Mettwurst Werbung für Nottuln und das Münsterland machen.

Vorbereitung des Jubiläums

Die Partnerschaftsarbeit wird auch nicht zu kurz kommen. Am Sonntag während des Aufenthaltes ist eine Komiteesitzung zusammen mit den französischen Freunden geplant. Die Vorbereitungen für das 40-jährige Jubiläum der Partnerschaft über Fronleichnam 2024 werden ein Schwerpunkt sein.

Weitere Punkte der Klausurtagung waren die Intensivierung oder Neuanbahnung von Kontakten zu hiesigen Vereinen und Gruppierungen. Die stellvertretende Vorsitzende des Komitees, Angelika Wiedau-Gottwald betonte die Wichtigkeit der Einbindung von Schulen und Vereinen. „Der Frieden in Europa ist ein fragiles Produkt. Der Krieg im Osten Europas zeigt uns, dass wir uns nicht auf jahrzehntelangen vermeintlichen Gewissheiten ausruhen dürfen. Wie auch zu Beginn der Partnerschaft in den 80er Jahren müssen unsere Austausche wieder intensiver alle Bereiche unserer Gesellschaft erfassen. Gegenseitiges Kennenlernen, Verstehen anderer Kulturen ist ein wesentlicher Pfeiler des friedlichen Zusammenlebens. Das wollen wir unterstützen und uns dafür einsetzen.“

„ Der Frieden in Europa ist ein fragiles Produkt. Der Krieg im Osten Europas zeigt uns, dass wir uns nicht auf jahrzehntelangen vermeintlichen Gewissheiten ausruhen dürfen. “ Angelika Wiedau-Gottwald, Vorsitzende

Die Einrichtung eines Stammtisches, der nächste wird am 24. März, 19.30 Uhr in der Gaststätte Böcker-Menke sein, sowie ein Sommerfest sollen ungezwungene Unterhaltungen ermöglichen und Anregungen für weitere Elemente der deutsch-französischen Freundschaft als Achse in Europa ergeben.

Im Juni erwartet die Mariengrundschule Appelhülsen Besuch aus der Partnerstadt. Ein sicher wieder ansprechendes Programm wird die Schüler*innen sicherlich animieren, sich mit dem Nachbarland zu befassen.

Ab März findet zudem eine AG „Trickfilmwerkstatt zu den Europawochen“ für interessierte Viertklässler statt.

Auf dem Martinimarkt vertreten

Das Partnerschaftskomitee wird auch wieder auf dem Martinimarkt mit einem Stand vertreten sein. „Details wollen wir noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall wieder ein ansprechender Stand sein, mit dem wir letztendlich auch für uns und unsere Arbeit Werbung machen wollen,“ teilte Günter Dieker als Vorsitzender des Komitees abschließend mit.