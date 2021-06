Nottulner soll Kinder missbraucht haben

Mehrfach soll ein Nottulner, Jahrgang 1944, Personen unter 14 Jahren missbraucht haben. Deshalb muss sich der Rentner, selbst Vater von drei Kindern, nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Der Angeklagte schwieg sich dazu am Donnerstag in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht in Coesfeld aus, ließ aber durch seinen Anwalt verkünden, dass er die Taten bestreite, die sich – wie vom Staatsanwalt geschildert – zugetragen haben sollen.

