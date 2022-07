Nur acht Prozent mehr Wohnungen

Düstere Wolken am Wohnungshimmel. In Nottuln fehlt Wohnraum.

Der Blick in die einschlägigen Immobilienportale sorgt schnell für Ernüchterung: Das Angebot an freien Mietwohnungen in der Gemeinde Nottuln ist mehr als überschaubar. Wer als junger Mensch, als Familie, als Neubürger oder als Geflüchteter nach bezahlbarem Wohnraum sucht, braucht Ausdauer und Glück. Dabei wird durchaus neuer Wohnraum in Nottuln geschaffen, wie die Baukräne an der einen oder anderen Stelle im Gemeindegebiet verdeutlichen. Aber für die Befriedigung der Nachfrage reicht das nicht aus.

Im Zehn-Jahres-Vergleich von 2010 bis 2020 ist der Wohnungsbestand in der Gemeinde Nottuln um acht Prozent gewachsen, von 8065 auf 8548 Wohnungen. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt NRW in dieser Woche vorlegte.

Nottuln weist zweitniedrigste Wachstumsrate auf

Das achtprozentige Wohnungswachstum relativiert sich, wenn man die Entwicklungen in den anderen Kommunen des Kreises betrachtet. Tatsächlich weist Nottuln die zweitniedrigste Wachstumsrate auf. Nur in Lüdinghausen war das Wohnungswachstum mit 7,1 Prozent noch geringer ausgeprägt. Nordkirchen (+14,3 Prozent), Havixbeck (+12,3 Prozent) und Rosendahl (+11,7 Prozent) dagegen haben deutlich höhere Wachstumsquoten. Der Kreisdurchschnitt liegt bei 9,7 Prozent.

Fast zwei Drittel der 8548 Wohnungen sind Wohnungen (Häuser) mit fünf oder mehr Zimmern. Darüber hinaus gibt es 1648 Vier-Zimmer-Wohnungen, 1004 Drei-Zimmer-Wohnungen sowie 402 Zwei-Zimmer- und 72 Ein-Zimmer-Wohnungen. Die höchste Steigerungsrate gab es mit 35,7 Prozent bei den Zwei-Zimmer-Wohnungen. Rein rechnerisch stehen jedem Einwohner der Gemeinde knapp 51 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung und sind die Wohnungen durchschnittlich mit 2,2 Personen belegt.

Analyse der Stadtregion Münster

Der Mangel an Wohnraum ist allgemein bekannt. Eine neue Analyse der Stadtregion Münster, wozu auch Nottuln gehört, attestiert einen hohen wohnungs- und baulandpolitischen Handlungsbedarf. Die Gemeinde Nottuln selbst versucht über Flächenerwerb und Zusammenarbeit mit Entwicklungsgesellschaften wie NRW.Urban, neues Bauland auf den Markt zu bringen. Ob mit Erfolg, wird sich noch zeigen müssen.