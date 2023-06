Ohne Insekten herrscht Chaos in der Natur

Rolf und Ilka Brocksieper sind erfahrene Biologen und reden nicht lange um den heißen Brei: „Insekten sind das Rückgrat, der Treibstoff und das Herz unserer Ökosysteme“, betont Dr. Rolf Brocksieper. „Ohne Insekten würde die Natur ins Chaos stürzen. Und wir sind Teil der Natur.“

Jeder könne dazu beitragen, die Vielfalt der Insektenwelt zu fördern. Wie das geht, zeigt die Ausstellung „Insektenfreundliche Gärten“ des Biologischen Zentrums Kreis Coesfeld, die am Montag in der Volksbank Nottuln eröffnet wurde und dort für drei Wochen bis zum 23. Juni zu sehen ist. Auf 14 Schautafeln haben Ilka und Rolf Brocksieper, beide seit vielen Jahren unterstützend und gestaltend für das Biologische Zentrum engagiert, Tipps und Informationen zusammengetragen, wie mit heimischen Pflanzen ein für Insekten wertvoller Garten angelegt werden kann.

Projekt „Bee a hero“

Mehr als ein Dutzend interessierte Natur- und Gartenfreunde konnte Bankvorstand Egbert Messing zur Ausstellungseröffnung begrüßen. Eine Ausstellung, die thematisch auch gut zu einer Aktion der Bankauszubildenden passt. Zur Förderung der heimischen Wildbienen haben die Auszubildenden der Genossenschaftsbanken das Projekt „Bee a hero“ organisiert. So sind auch in der Volksbank Nottuln noch gegen eine Spende von 1 Euro Tütchen mit Blumensamen erhältlich. Die Blumensamen können zum Beispiel im Garten verstreut werden. Der Spendenerlös geht an das Bieneninstitut APIS e.V. in Münster, das sich für das Bienenwohl einsetzt.

Einen Beitrag der Gemeinde Nottuln zum Insektenschutz kündigte auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes bei der Ausstellungseröffnung an. Die Gemeinde werde das Beet vor dem Rathaus neu gestalten und vier Beispiele für insektenfreundliche und dennoch pflegeleichte Vorgärten anlegen.

Naturschutz ist Menschenschutz

Für die Friedensinitiative Nottuln, die die Ausstellung in die Gemeinde geholt hat, erinnerte Brigitte Balmer Landwehr, dass just am Tag der Ausstellungseröffnung der Tag der Umwelt begangen werde. Die Menschen seien Teil der Umwelt und der Natur. Der Schutz der Natur sei zugleich ein Schutz des Menschen.

Und dass Handlungsbedarf besteht, verdeutlichte Rolf Brocksieper an einem Forschungsergebnis, wonach in den vergangenen 30 Jahren der Insektenbestand in Naturschutzgebieten um 75 Prozent abgenommen habe. Mittlerweile gebe es auch Untersuchungen, wonach die Artenvielfalt in der freien Landschaft geringer sei als in besiedelten Gebieten. Ein Netz von vielen kleinen Lebensräumen zu schaffen, sei ein Schlüssel, um den Reichtum der Insektenwelt zu fördern. Jeder könne etwas vor seiner Haustür tun.

Blütenfließband von Januar bis November

Die Ausstellung „Insektenfreundliche Gärten“ gibt zahlreiche Tipps und weitere Informationen, welche Pflanzen dafür besonders gut geeignet sind. Ilka Brockspieper, die die Besucher durch die Ausstellung führte, sprach von einem „Blütenfließband“, das von Januar bis November Insekten Nahrung bietet. Gerade für die kältere Jahreszeit gebe es schöne Winterblüher wie die Christrose oder den Winterjasmin.

Zu der Ausstellung gibt es einen Begleitflyer. Darüber hinaus sind Informationen zur Arbeit des Biologischen Zentrums auch im Internet abrufbar (www.biologisches-zentrum.de).