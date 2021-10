Ohne Schleife zum Ziel

Der Schnellbus S60 wird in Zukunft in Darup am Alten Hof Schoppmann haltmachen. Das hat jetzt der Kreistag beschlossen. Die Schleife durch Nottuln-Süd entfällt, nur morgens und abends soll es dort noch einige Fahrten geben, dann aber nicht unter dem Titel „D-Fahrten“.

Foto: RVM