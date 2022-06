Ovationen für erstklassige Leistungen

Schapdetten

Aller guten Dinge sind drei, heißt es im Volksmund. Die Veranstaltungsreihe „Kleiner Musiksommer Schapdetten“ hat das sogar doppelt bewiesen. Im dritten und letzten Konzert am Sonntag in St. Bonifatius gab es drei musikalische Beiträge, für die das Attribut „gut“ indes nicht wirklich reicht, denn die Reaktion des Publikums ging vielmehr in Richtung „erstklassig“.

Von Iris Bergmann