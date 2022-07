Party, Kinderfest und Tombola

Selbst die besttrainierten Muskeln in der Helfergruppe der Naoberschopp Hummelbierk reichten am Freitagnachmittag nicht aus, um die notwendigen Erdlöcher für das große Hinweisschild zu buddeln. Der Untergrund der Rasenfläche an der Ecke Steinstraße/Dülmener Straße erwies sich als so steinreich, dass schließlich ein motorisierter Erdbohrer herangeschafft werden musste. Maschinenkraft und menschliche Muskeln vereint, führten doch noch zum Erfolg: Das große gelbe Hinweisschild der Naoberschopp steht.

An insgesamt drei Stellen im Ort haben die Helfer der Hummelbierk am Freitag Hinweisschilder aufgestellt. Sie allen laden zum großen Sommerfest ein, das im 70. Jahr nach der Gründung vom 6. bis zum 8. August (Samstag bis Montag) im und am Rupert-Neudeck-Gymnasium stattfindet. Ein Fest nicht nur für die Mitglieder, sondern für alle Einwohner der Gemeinde. „Wir freuen uns auf ganz viele Besucher“, betont Vorsitzender Michael Nosthoff.

Das Sommerfest startet am 6. August (Samstag) um 14 Uhr mit dem Antreten am Gymnasium zum großen Umzug durch Nottuln-Süd. Die Teilnehmer dürfen gerne einen festlich geschmückten Stock mitbringen. Auch Gastvereine werden erwartet. Gegen 18 Uhr ist man am Gymnasium zurück, dann beginnt die große Hummelbierk-Party mit DJ und Überraschungsgast. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Am 7. August (Sonntag) geht das Aufräumen des Festgeländes (10.30 Uhr) direkt über in einen geselligen Frühschoppen. Um 14 Uhr schließlich startet der Kinderumzug, anschließend findet das traditionelle Kinderfest mit vielen Spiel- und Spaßangeboten am Gymnasium statt. Für die Erwachsenen wird wieder das Glücksschießen angeboten. Gegen 17 Uhr klingt das Fest an diesem Tag aus.

Am 8. August (Montag) treffen sich alle Festteilnehmer um 10 Uhr zur ökumenischen Andacht in der Mensa des Gymnasiums. Anschließend ab 11 Uhr folgt das gemeinsame Frühstück mit Tombolaverlosung. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens hat die Naoberschopp sehr großzügige Tombolapreise gespendet bekommen. Im Anschluss an die Verlosung klingt das Fest langsam aus.