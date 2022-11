Partystimmung an Halloween

Geschätzt rund 1000 Menschen haben in diesem Jahr die Halloweenparty in der Reithalle Appelhülsen besucht. DJ David Große Entrup heizte am Anfang den Menschenmassen ein. Später sorgten die DJs Chris Armada & Christian Kainzelsperger für ausgelassene Partystimmung.

Foto: Patric Tomas Pereira