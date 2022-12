Fast 30.000 Euro: Handstempel der letzten Nottulner Äbtissin auf ebay

Mehr als 200 Jahre alt ist ein Siegelstempel, der bei ebay für einen sehr, sehr stolzen Preis angeboten wird. Heimatfreunde in Nottuln sind aus dem Häuschen, denn der Siegelstempel gehörte der letzten Äbtissin des Nottulner Damenstiftes. Wie bekommt man das Siegel wieder nach Nottuln?

Kaum zu glauben: Nur 160 Gramm Messing und Holz lassen die Herzen der Heimatfreunde in Nottuln schneller schlagen. Aber immerhin stammt das Teil auch vom Ende des 18. Jahrhunderts und hat einen glasklaren Bezug zu Nottuln. Es geht um ein Petschaft, also um einen kleinen Handstempel zum Siegeln, der letzten Äbtissin des adeligen Damenstifts Nottuln: Ursula Sophia von Ascheberg (Äbtissin in den Jahren von 1780 bis 1811).