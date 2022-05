Pflanzen, Kunst und Gespräche

Die Appelhülsener Gartentage am 28. und 29. Mai sind in dieser Form eine Premiere. Und die teilnehmenden Familien hoffen, dass die aktuellen Gewitter nicht zu viele Schäden in den Gärten anrichten.

Hagel, Sturzregen, Sturmböen – Gewitter über dem Münsterland. Vier Familien in Appelhülsen blicken gerade besonders sorgenvoll in den Himmel und hoffen, dass ihnen die Gewitter dieser Tage nicht alle Blüten abrasieren und Stauden umwerfen. Schließlich finden am 28. und 29. Mai (Samstag/Sonntag) die Appelhülsener Gartentage als Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr „1000 Jahre Appelhülsen“ statt. Und da wollen die teilnehmenden Familien ihre Gärten von der schönsten Seite zeigen. „Doch das Wichtigste ist: Wir möchten mit unseren Besuchern ins Gespräch kommen“, sagt Markus Specking von der veranstaltenden Initiative „Zukunft Appelhülsen“.

Genüssliche Entdeckertour

Und für Gesprächsstoff werden die Gärten sicherlich sorgen, denn dort gibt es mehr als nur Pflanzen zu entdecken. Lauschige Plätze, mal angelegt zwischen üppigem Grün, mal als Teil einer stilisierten Ruinenszenerie, Gartendeko unterschiedlichster Art aus Holz, Stein, Metall und Keramik oder als Versinnbildlichung mathematischer Prinzipien – das Auge darf genüsslich auf Entdeckertour gehen.

Insgesamt dürfen sich die Besucher auf sechs Stationen freuen: Neben den vier Privatgärten der Familien Böer, Rulle und Specking sowie des Mitmachhofes Gaby Wottke beteiligen sich auch der Heimatverein und die Evangelische Kirchengemeinde. Der Heimatverein präsentiert im Pfarrheim in lockerer Atmosphäre Infos und Bilder aus 1000 Jahre Appelhülsen. Stärken können sich die Besucher im evangelischen Friedenshaus bei Kaffee und Kuchen. Auch gibt es dort eine Ausstellung. Und die Gartenbesitzer selbst haben auch noch zusätzliche Angebote organisiert, beispielsweise „Magie und Spielen“ im Mitmachhof Gaby Wottke, afrikanische Kunst im Garten Specking oder „Fingerfood und Gesang“ im Garten Rulle.

Erlös für zwei gute Zwecke

Die Appelhülsener Gartentage finden am 28. und 29. Mai jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Erkundet werden können die Gärten entlang der Route am besten mit dem Fahrrad (zu Fuß oder mit Pkw ist auch möglich). Als Parkplatz bieten sich die Flächen am Bürgerzentrum an. Ausgangspunkt der Gartentage ist das Pfarrheim St. Mariä Himmelfahrt. Dort erhält jeder Besucher gegen einen Obolus von 4 Euro pro Person beziehungsweise 6 Euro pro Pärchen ein Teilnehmerbändchen und einen Routenplan mit den Adressen der Gärten.

Die Organisatoren haben sich dafür entschieden, die Einnahmen für zwei besondere Zwecke zu verwenden. „Die Einnahmen werden den ukrainischen Flüchtlingen unserer Gemeinde und der Verschönerung unseres Dorfes zugutekommen“, berichtet Markus Specking.