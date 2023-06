Pflegedirektor geht nach 27 Jahren in den Ruhestand 

27 Jahre lang war Werner Wiebrecht Pflegedirektor in den Nottulner Christophorus Kliniken. So lange hat er sich für die alten Patienten, jungen Nachwuchspfleger und den Beruf der Pflege eingesetzt. Vor Langeweile im Ruhestand hat er keine Angst – die neue Freizeit gehört seinen Hobbys.

Künftig wird er Honig schleudern und Kochen lernen. Werner Wiebrecht geht nach 27 Jahren am Standort Nottuln in Rente.

Gute Pflege funktioniert nur in einem Team, in dem alle mit anpacken und Ärzte und Pfleger auf Augenhöhe arbeiten. So sieht es Pflegedirektor Werner Wiebrecht und nach 27 Jahren am Nottulner Standort der Christophorus Kliniken kann er sagen: „Das haben wir immer so gemacht.“ Im Alter von 62 Jahren geht er jetzt in Rente. „Es ist schon ein bisschen komisch“, sagt er. Doch begleitet von guten Wünschen und ebenso gutem Feedback der Kollegen, fällt der Abschied leichter.