Politcafé weckt die Lust auf Berlin

Eine Woche lang Politik hautnah erleben: Diese Gelegenheit hatte jetzt Mara Schulte Eistrup. Die 17-Jährige aus Nottuln begleitete den CDU-Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann bei seiner Arbeit in Berlin. Sie nahm an Debatten im Plenum teil, war bei Ausschusssitzungen dabei und recherchierte für Antworten auf Bürgeranfragen. Und quasi nebenbei traf sie auf den Fluren des Reichstagsgebäudes Polit-Prominenz, „die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt“. Ihr Fazit: „Eine spannende Zeit“.

Politikbegeistert ist Mara Schulte Eistrup, die in diesem Jahr ihr Abitur bestanden hat, schon länger, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten. Am Rupert-Neudeck-Gymnasium belegte sie den Leistungskurs Sozialwissenschaften und moderierte im vergangenen September das Politcafé – eine Diskussionsrunde mit den Bundestagskandidaten aus dem Kreis Coesfeld. Mit dabei auf dem Podium war auch Marc Henrichmann, den sie nicht nur „politisch überzeugend“ fand, wie sie sagt.

Ein Praktikum im NRW-Schulministerium hatte sie schon hinter sich, warum also nicht auch einmal in die Bundespolitik hineinschnuppern? Dass das geklappt hat, freute sie riesig, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Nun will sie nicht ausschließen, vielleicht beruflich etwas im Bereich Politik zu machen. Erst einmal hat sie aber ganz andere Pläne: „Diesen Sommer geht es für drei Monate nach Irland“, berichtet die junge Nottulnerin.