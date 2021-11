Politik stoppt barrierefreien Umbau

Die Gemeindepolitik stoppt das Projekt „Barrierefreier Umbau des Nottulner Ortskerns“. Die im Haushalt veranschlagten Gelder in Höhe von rund 1,15 Mio. Euro für die Arbeiten in den Bauabschnitten 4.1 und 4.2 (Bereich Stiftsplatz, Kirchplatz, Kirchstraße, Kurze Straße) werden ersatzlos gestrichen. Einen bereits gestellten Förderantrag bei der Bezirksregierung wird die Gemeinde wieder zurückziehen. Für diese offiziell von der CDU beantragte Kehrtwende gab es am Dienstagabend im Ausschuss für Umwelt und Mobilität eine klare Mehrheit von neun Ja-Stimmen bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

Der Beschluss, der noch vom Haupt- und Finanzausschuss bestätigt werden muss, sieht vor, dass die Erneuerung der Nonnenbachbrücke aber wie geplant im kommenden Jahr durchgeführt wird. Laut CDU-Antrag wird nun anstelle der Baumaßnahmen für den barrierefreien Umbau eine adäquate Anpflasterung des Brückenbauwerkes sowie eine Reparatur beschädigter Pflasterstellen im Bereich des 4. Bauabschnitts erfolgen. Außerdem sollen an erforderlichen Stellen barrierefreie Furten mit einfachen Mitteln angelegt werden.

Mit einfachen Mitteln reparieren

Eigentlich sollte in der Sitzung der finale Umsetzungsbeschluss für das Projekt gefasst werden. Doch schon bei der Etateinbringung hatte Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes selbst das Projekt angesichts der Finanzsituation in Frage gestellt. Insofern gab es im Ausschuss auch keine „Gegenwehr“ der Verwaltung. Fachbereichsleiter Jonas Sonntag erklärte aber der Vollständigkeit halber, dass die Planungen weit fortgeschritten seien, drei Kollegen sich in der Verwaltung ein Jahr lang intensiv damit befasst haben, dass auch recht üppige Planungskosten entstanden sind. Schließlich der Hinweis, dass man zum zweiten Mal einen Förderantrag bei der Bezirksregierung zurückziehe. Da das Ortskern-Konzept aus 2015 stamme und der Förderzeitraum üblicherweise etwa acht Jahre umfasse, müsse bei einer späteren Umsetzung nach 2023 das Konzept neu angefasst werden.

Für die CDU erklärte Dr. Andrea Quadt-Hallmann, dass man angesichts der Finanzlage und der kommenden Projekten dem Vorhaben nicht mehr zustimmen könne. Der Verzicht darauf sei ein „starkes Zeichen für die Haushaltskonsolidierung“. Er sei vertretbar, da die Straße nicht abgängig und das Vorhaben „ein gewisser Luxus“ sei. Auch habe es durch die Gewerbetreibenden Kritik an den Planungen gegeben. Nicht zuletzt verwies die Ratsfrau auf den Handlungsbedarf, im Rahmen des Hochwasserschutzes Maßnahmen im Nottulner Ortskern durchführen zu müssen. Die Hoffnung ist, dass damit auch Arbeiten zur Attraktivitätssteigerung verbunden werden können.

„Wäre ein gewisser Luxus“

Für die UBG schloss sich Herbert van Stein dem Stopp des barrierefreien Umbaus an. Allerdings wollte van Stein auch den Neubau der Nonnenbachbrücke gestoppt wissen. Aus Sicht der UBG sei das Projekt nicht notwendig, es würde reichen, die Brücke für Pkw und Lkw zu sperren. Daniel Krüger von der Gemeindeverwaltung erwiderte einmal mehr, dass diese Brücke abgängig und eine Erneuerung unumgänglich sei. Ein Antrag der UBG, den Brückenneubau auf unbestimmte Zeit zu verschieben, wurde mit 11:1 Stimmen abgelehnt.

Die FDP schloss sich dem Antrag der CDU an. Das sei keine Geringschätzung der Verwaltung, betonte Helmut Walter. Er wies darauf hin, dass Bürger mit der Ortskern-Planung Probleme hätten. Angesichts der Finanzsituation der Gemeinde sei es notwendig, sich zunächst auf die dringend notwendigen Projekte zu beschränken.

„Schon lange mit Bauchschmerzen diskutiert“

„Wir haben dieses Thema schon lange mit Bauchschmerzen diskutiert“, meinte Dr. Susanne Diekmann. Die Grünen könnten sich dem CDU-Antrag anschließen.

Kritik kam von der SPD. Dass das Projekt, das seit Jahren diskutiert werde und für das es einen Ratsbeschluss gebe, nun zurückgezogen werde, sei sehr ärgerlich, betonte Manfred Gausebeck.