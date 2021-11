Polizei sucht Zeugen für zwei Körperverletzungen

Im Umfeld der Halloweenparty in der Reithalle am Heitbrink in Appelhülsen kam es zu zwei Körperverletzungen, für die die Polizei im Zuge der Ermittlungen noch weitere Zeugen sucht.

Die erste Körperverletzung ereignete sich am Montag (1. November) gegen 0.35 Uhr. Ein 18-jähriger Mann aus Münster wurde von etwa sechs unbekannten Personen geschlagen und am Boden liegend getreten, berichtet die Polizei. Alle unbekannten Personen waren dunkel gekleidet, männlich und etwa 20 Jahre alt. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einer weiteren Körperverletzung kam es gegen 1.35 Uhr am Montag (1. November). Zu dieser Zeit verließ ein 20-jähriger Mann aus Senden die Party in der Reithalle und wies einen in seinen Augen zu schnell fahrenden Verkehrsteilnehmer verbal darauf hin, langsamer zu fahren. Der Fahrzeugführer bremste daraufhin seinen Pkw und fuhr rückwärts in Richtung des Mannes, berichtet die Polizei. Der Beifahrer im Pkw stieg aus dem Fahrzeug aus, fragte den Mann nach seinem Problem und schlug ihm unmittelbar mit der Faust in das Gesicht. Der 20-jährige Mann wurde dabei an seinem rechten Auge und seinen Zähnen verletzt. Auch in diesem Fall wurde das Opfer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zu beiden Vorfällen bittet die Polizei um Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter

0 25 94/79 30 entgegen.