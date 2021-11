Polizei überprüft 107 Personen

Eine Bilanz der im Kreisgebiet durchgeführten Schwerpunktkontrollen zog die Polizei im Kreis Coesfeld am Donnerstagmorgen. Unter anderem in Nottuln auf der B 525 hatten Polizeibeamte am Mittwoch im Feierabendverkehr Autofahrer herausgewunken.

An der B 525 zwischen Nottuln und Senden führte die Polizei am Mittwochabend eine der Schwerpunktkontrollen durch.

Uniformierte Kräfte der Polizei im Kreis Coesfeld haben am Mittwochabend Schwerpunktkontrollen in Nottuln, Dülmen und Lüdinghausen durchgeführt. Zudem waren zivile Kräfte kreisweit unterwegs, die sich unter anderem an Supermärkten postierten.

MEHR ZUM THEMA Kontrollstation der Polizei an der B 525 Reisenden Tätern auf der Spur

Eine der Kontrollstellen hatte die Polizei auf der Bundesstraße 525 auf dem Parkplatz der Gaststätte Sendes eingerichtet (wir berichteten). Autofahrer, die in Richtung Appelhülsen unterwegs waren, wurden von den Polizisten herausgewunken.

132 Fahrzeuge angehalten

Ein Fazit zu der Aktion zog die Polizei am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung. Einsatzleiterin Svenja Riedel erläutert, dass die Bekämpfung der Eigentumskriminalität im Mittelpunkt stand. „Immer wieder kommt es zu Ladendiebstählen und Einbrüchen. Das sind ernstzunehmende Delikte. Uns ist es wichtig, Taten aufzuklären. Die Schwerpunktkontrollen sind ein Baustein“, so die Kriminalhauptkommissarin.

Die eingesetzten Polizisten überprüften 107 Personen. Darunter war unter anderem eine, die polizeilich wegen verschiedener Eigentumsdelikte bereits in Erscheinung getreten ist. Insgesamt hielten die Polizisten an den Kontrollstellen 132 Fahrzeuge an. Zwei Fahrer mussten ihr Auto stehen lassen, weil sie unter Drogeneinfluss standen.

Darüber hinaus stellten die Beamten 19 Ordnungswidrigkeiten fest, unter anderem, weil die Ladung nicht richtig gesichert, das Licht an den Fahrzeugen defekt oder der TÜV abgelaufen war. In Dülmen nahmen Polizisten eine Person fest, weil der Verdacht des illegalen Aufenthalts bestand.

Erkenntnisse fließen in Ermittlungsarbeit ein

Svenja Riedel zieht eine positive Bilanz. „Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in unsere Ermittlungsarbeit ein. Die Täter verursachen nicht nur materielle oder finanzielle Schäden“, erklärt die Kriminalhauptkommissarin. Ein Einbruch hinterlasse bei den Betroffenen oft noch lange Zeit danach emotionalen Schaden. „Schließlich ist jemand in die tiefste Privatsphäre eingedrungen.“

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher aktiv. Der Faktor Zeit spiele eine große Rolle. „Sind Täter nicht innerhalb von 20 bis 30 Sekunden erfolgreich, brechen sie den Versuch ab“, so die Kriminalhauptkommissarin. Die meisten Einbrecher dringen in der überwiegenden Anzahl der Fälle durch das Aufhebeln von Fenstern oder Terrassentüren ein.