Polnischer Bürgermeister Jacek Gursz hält bewegende Ansprache

In Nottuln, Schapdetten, Appelhülsen wie auch in Havixbeck wurde am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Besonders bewegend geriet aber die Gedenkfeier in Nottuln, wo eigens Jacek Gursz, der Bürgermeister der polnischen Partnerstadt, anreiste. Er fand ebenso deutliche wie berührende Worte.

„Wir verstehen, dass Ihr Euch heute schämt und bedauert, was die Deutschen einst getan haben. Aber alle Gesten der Versöhnung sind in Euch, weil ihr gute Menschen seid. Denn in Euch ist das Gute, das nie zulassen wird, dass das Böse wieder regiert.“ Die Menschen in dem großen Kreis vor der kleinen Kapelle an der St.-Martinus-Kirche lauschten sehr bewegt den Worten von Jacek Gursz. Der Bürgermeister hatte den weiten Weg aus der polnischen Partnerstadt angetreten um eine Rede zum Volkstrauertag in Nottuln zu halten.