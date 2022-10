Positive Signale erwartet

Zu mehreren Infoveranstaltungen zum Thema „Energie“ lädt die Mitmachgesellschaft Baumberge Energie (BE) in den nächsten Wochen ein. Zudem hat sie auf ihre Homepage neue Infos zusammengestellt.

Wissenswertes zum Thema Energiewende hat die Mitmachgesellschaft Baumberge Energie (BE) auf ihre Homepage neu eingestellt. Darunter sind zahlreiche Termine für Vorträge und Aktivitäten. Nach wie vor führt die BE Hintergrundgespräche über größere Energieprojekte in den drei Baumberge-Gemeinden, heißt es in einer Mitteilung.

Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger sollen sich hier finanziell beteiligen können. Fast 200 Leute hat die BE in ihrer Datei, die ein Interesse an Bürgerbeteiligung bei Wind, Sonne oder Biogas bekundet haben. Heinz Böer: „Wir warten auch dringend auf positive Signale aus den Rathäusern. Ideal wäre es, wenn die Kommunen selbst initiativ werden und zum Beispiel in Windkraft investieren und dazu direkte Bürgerbeteiligungen anbieten.“

Verschiedene Termine

Auf diese Termine weist die BE hin beziehungsweise bietet sie selbst an:

Samstag (29. Oktober), 13 Uhr: Besuch der Klimakommune Saerbeck; wer an der Führung teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an info@fairpla.net melden.

2. November (Mittwoch), 19 Uhr: Zoom-Meeting der BE mit einem Vortrag zur Geothermie im Münsterland von Ingo Schäfer.

7. November (Montag), 14 bis 14.30 Uhr: Am Martiniwochenende in Nottuln stellt sich die Baumberge Energie auf der Bühne im Zelt vor und verteilt einen neuen Flyer.

9. November (Mittwoch), 18 bis 20 Uhr, Schloss Senden: Klimapakt Kreis Coesfeld, Planung konkreter Klimaschutzprojekte.

23. November (Freitag), 19 Uhr, Alte Landwirtschaftsschule Billerbeck: Vortrag von Christof Peter-Dosch über Gebäudesanierung.

Auf der Homepage der BE findet man weiter neue Vorträge und Infos. Beispielsweise Steuerwissen 2023 für (zukünftige) PV-Betreiber. Der Steuerberater Stefan Mücke gibt jede Menge Tipps zu den geplanten Neuregelungen und Gestaltungen der Besteuerung von Photovoltaik-Anlagen ab dem Jahr 2023.

Ein wichtiger Hinweis für Bauherren befindet sich in den Folien zum Steuerwissen zur PV-Besteuerung 2023, die kostenfrei heruntergeladen können. Wer derzeit eine PV-Anlage bauen will, sollte dafür sorgen, dass die Anlage erst im Jahre 2023 fertiggestellt wird. Nur dann kann man sich die Mehrwertsteuer erstatten lassen. Ebenfalls ist eine Ertragsanalyse von PV-Anlagen auf der Internetseite zu finden. Erstellt wurde diese von Carsten Loth von der Firma Regenertec aus Havixbeck. Heinz Böer erstellte eine Tabelle über die Einnahmen durch eine 10-kW-Anlage bei unterschiedlichem Eigenverbrauch und Strompreis bei Volleinspeisung und Resteinspeisung.

Infos über Installation von PV-Anlagen

Die Bitte der BE zum Schluss an Bürgerinnen und Bürger der Baumberge-Region: „Sollten Sie Informationen über Möglichkeiten der Installation von Photovoltaik- oder Windkraftanlagen haben, bitte geben Sie uns Bescheid.“

Wer regelmäßig über Neuheiten in der BE informiert werden möchten, kann einen Newsletter beantragen.