Potenzial für andere Nutzungen

An der Corona-Pandemie und ihren Folgen hat insbesondere die Gastronomiebranche schwer zu schlucken. Aber nicht nur deshalb stehen allseits bekannte Restaurants und Gasthäuser in der Gemeinde Nottuln zum Verkauf beziehungsweise wird für sie ein Pächter gesucht. Häufig ist es auch so, dass die aktuellen Betreiber vor dem baldigen Ruhestand stehen und ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin nicht in Sicht ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie