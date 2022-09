Preisgeld für kreative Nichtraucher

Rauchen kostet viel Geld. Dass man mit dem Thema „Rauchen“ auch Geld verdienen kann, hat die Klasse 9d der Liebfrauenschule beim bundesweiten Wettbewerb für rauchfreie Schulklassen bewiesen. Und das schon zum dritten Mal in Folge.

„Be smart – don’t start“ – so lautet der Name des Wettbewerbs zur Prävention des Rauchens. Ziel ist es, das Nichtrauchen auf attraktive Weise im Unterricht zur Sprache zu bringen. Es soll verhindert oder zumindest verzögert werden, dass Schülerinnen und Schüler mit dem Rauchen beginnen. Diejenigen, die bereits rauchen, sollen motiviert werden, damit aufzuhören. Gefördert und organisiert wird der Wettbewerb unter anderem von der AOK, der Deutschen Krebshilfe und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Klassen der Sekundarschule erfolgreich

Alle Klassen, die regelmäßig am Programm teilnehmen, erhalten ein Teilnahmezertifikat und die Chance auf den Hauptgewinn: eine Klassenfahrt im Wert von 5000 Euro. Auch regionale Gewinne sind möglich, hier siegten bereits mehrfach Klassen der Nottulner Sekundarschule und erhielten Siegprämien für die Klassenkasse.

Besonders erfolgreich ist jedoch die jetzige Klasse 9d, die sich inzwischen zum Seriensieger entwickelt hat. Nach 300 Euro und 200 Euro in den Vorjahren hat sie zuletzt ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro gewonnen. Unter Anleitung ihrer Kunstlehrerin Angela Saget hat sie zum dritten Mal in Folge am Kreativ-Wettbewerb teilgenommen.

Im letzten Schuljahr siegte die Klasse mit Türhängern, auf denen Botschaften gegen das Rauchen beziehungsweise für das Nichtrauchen formuliert waren. Foto: Liebfrauenschule/Daniela Smolka

Zunächst wurden „Stoppschilder“ und Plakate, die vor dem Rauchen warnen sollten, angefertigt und in der Schule aufgehängt. Im letzten Schuljahr siegte die Klasse mit Türhängern, auf denen Botschaften gegen das Rauchen beziehungsweise. für das Nichtrauchen formuliert waren, berichtet die Liebfrauenschule weiter.

Lehrer-Lob für ideenreiche Schüler

Lehrerin Angela Saget lobt die kreativen Schülerinnen und Schüler: „Alle sind ideenreich und motiviert ans Werk gegangen und haben die Türschilder mit einer Bildseite und einer Schriftseite gestaltet.“

Von der Schulleitung hat die Klasse 9d nun einen Extrawandertag bewilligt bekommen, diesen verbrachte die Klasse auf eigenen Wunsch im Movie-Park Germany in Bottrop. Das Klassenlehrerteam Margret Ardes und Jan Küsters freut sich mit der Klasse: „Es war ein toller Tag, den sich unsere Schülerinnen und Schüler durch eigenes Engagement verdient haben.“