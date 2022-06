Programm für den Sommer steht

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Nottuln dürfen sich auf spannende Sommerferien freuen. Viele Highlights mit Erlebnischarakter sind geplant: Phantasialand, Kletterwald, Kanutour, Ketteler Hof – da ist so einiges drin in der bunten Ferientüte des Treffpunkts.

„Wir wollen was erleben!“ – Unter diesem Motto steht das diesjährige Ferienprogramm des Vereins „Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln“. Team und Vorstand freuen sich, in diesem Jahr endlich wieder ein mit Ausflügen gespicktes Programm für alle Kinder und Jugendlichen anbieten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Viele Highlights mit Erlebnischarakter sind geplant: Phantasialand, Kletterwald, Kanutour, Ketteler Hof – da ist so einiges drin in der bunten Ferientüte des Treffpunkts. Aber auch, wer ein paar Stunden etwas ausprobieren möchte, wird etwas für sich finden. Geselligkeit, Miteinander, Kreativität und jede Menge Spaß sind garantiert.

So findet in Nottuln der Offene Treff montags und mittwochs statt und in Schapdetten immer mittwochs. In den Treffs sind für alle Besucherinnen und Besucher besondere kostenfreie Aktionen geplant, für die man sich nicht anmelden muss, heißt es weiter.

Ganz besonders freut es das Treffpunkt-Team, die Preise von 2014 anbieten zu können, da alle Kinder und Jugendlichen vom „Aufholen nach Corona“-Paket profitieren können. „Der Verein hätte ohne diese Fördermittel nicht so ein kostengünstiges und umfangreiches Programm hinsichtlich der Ausflüge und der damit verbundenen Kosten stemmen können“, erklärt Teamleiterin Annette Mielke.

Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche ab neun Jahren. Aber auch für Jüngere, die zum ersten Mal mitmachen und den Treffpunkt kennenlernen möchten, sind kleine Highlights wie ein Ausflug zum Zoo in Rheine gesetzt.

Das detaillierte Programm ist auf www.treffpunktjugend.de zu finden. Anmeldungen können erfolgen unter der Rufnummer 0 25 02/22 31 50 oder per Mail an info@treffpunktjugend.de. Zudem wird das Programmheft in allen Treffs, in der Gemeinde und in den Schulen in allen Ortsteilen erhältlich sein.