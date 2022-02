Projektorchester zieht Kreise

Schon fast 40 Mal hat das Projektorchester Nottuln unter der Leitung von Johannes Sandberger in der Gemeinde aufgespielt. Und auch das jüngste Konzert begeisterte. Sandberger selbst gibt seit 1990 Musikunterricht in der Gemeinde Nottuln.

Strahlende Gesichter gab es am Sonntagmittag in der Alten Amtmannei – bei den Musizierenden wie auch beim Publikum. Schon fast 40 Mal hat das Projektorchester Nottuln unter der Leitung von Johannes Sandberger in der Gemeinde aufgespielt. Und auch das Konzert an diesem Wochenende mit 30 Musikerinnen und Musikern begeisterte.